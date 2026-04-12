桃園北橫賞螢季即將登場 跟著地圖追螢光

北橫賞螢季揭幕桃園公布「2026賞螢地圖」。（桃園市風管處提供）

春意漸濃，4月中旬起北橫公路即將迎來年度最夢幻的生態盛事！桃園市政府風景區管理處今（12）日公布「2026北橫賞螢地圖」調查桃園北橫一帶的螢火蟲棲息地，並整合周邊地標導引，方便遊客精確定位。歡迎國內外旅客按圖索驥，在日落後走進大溪與復興區的純淨山林，親身體驗點點螢光交織而成的「黑夜精靈」圓舞曲！

市府觀光旅遊局長陳靜芳表示，桃園北橫一帶生態環境優越、低污染，賞螢熱點分布極廣，自大溪區延伸至復興區皆能尋獲螢光蹤跡。今年度最佳賞螢期間預計落在4月中旬至5月上旬，其中4月下旬將迎來螢火蟲數量的高峰，並以「黑翅螢」為大宗。

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螢火蟲多於日落後陸續現身，活躍時間約持續至晚間8時，常見於草叢或水源周邊進行交配與產卵。熱門觀察點包含：石門水庫溪洲公園、百吉林蔭步道、百吉國小前步道、湳仔溝古道、枕頭山步道、角板山行館園區、三民蝙蝠洞、觀音洞、詩朗道路、嘎嘎生態池、溪口部落、小烏來風景特定區及羅馬公路等步道或開放園區。由於賞螢範圍遼闊，建議遊客可參考地圖標示的周邊地標進行定位。

此外，為推廣深度生態教育並確保夜間山區安全，北橫沿線部分合法農場、民宿及特色餐飲業者，有提供專業生態導覽與帶看服務。若計劃前往北橫1日遊或2日遊深度體驗的旅客，建議出發前先行搜尋並電洽在地相關合法業者，確認開放時間、收費標準、導覽細節及周邊交通資訊，以確保行程順暢。

風管處長廖育儀提醒，螢火蟲是環境監測的重要指標，棲地維護極為不易，請遊客務必遵守以下賞螢規範，當個友善的觀察者，不喧嘩、不捕捉、不照射強光（包含手電筒、閃光燈、手機螢幕等）會使螢火蟲視線受阻，導致無法順利尋偶；若必須使用手電筒，請務必包覆紅色玻璃紙，且光源僅限照射路面，嚴禁直射或平射草叢。

另外，出發前請備妥以下裝備：穿著長袖衣褲，山區入夜後氣溫較低，且草叢蚊蟲較多；不穿夾腳拖與涼鞋，請務必穿著具防滑功能的包鞋或運動鞋，以防滑倒或遭受蛇蟲侵擾；備妥雨具與保暖外套。

「2026北橫賞螢地圖」請至風管處官網或臉書粉專或「探索北橫」查詢。

北橫賞螢季揭幕，4月下旬迎賞螢高峰黑翅螢絕美登場。（桃園市風管處提供）

北橫賞螢季揭幕，4月下旬迎賞螢高峰黑翅螢絕美登場。（桃園市風管處提供）

北橫賞螢季揭幕，4月下旬迎賞螢高峰黑翅螢絕美登場。（桃園市風管處提供）

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