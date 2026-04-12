台、日與西式交融 四代「甘本堂」拚創意台南糕餅意趣

傳統的紅龜粿，甘本堂創意變身菠蘿麵包龜，色彩繽紛、可愛討喜，成為祭祀場新寵兒。（南市觀旅局提供）

隨著日治時期引進西方飲食文化及和、洋菓子技術，對台灣糕餅業產生極大影響，傳承至第四代的民生路的「甘本堂」蛋糕烘焙坊，交融台、日與西式烘焙的精髓，擄獲民眾的味蕾，其創意混搭，更豐富台南糕餅的意趣。

甘本堂第1代陳清吉開設「清吉牛乳販賣」，並利用牛乳和麵粉製作點心，傳至第2代時，向日本「甘泉堂」的師傅學習製作日式甜點，將店命名為甘本堂，當時販售的なまがし（生菓子）、まんじゅう（日式饅頭）、羊羹等日式點心，獨樹一格。

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第3代陳茂雄接手時，順應潮流轉型做西點麵包與漢餅，作出紅豆、克林姆、菠蘿等招牌麵包，後來超商、大賣場興起生意一度低迷，直到第4代陳奕彰憑著完整烘焙的學經歷，集結中、西、日式糕點於一身的手藝，致力研發，為老店注入新意。

為跟上時代趨勢，也與傳統烘焙坊販售的產品有所區隔，陳奕彰不斷滾動式調整，融入日式與西式烘焙創意，如將提拉米蘇設計成迷你盆栽，以OREO餅乾模擬泥土，搭配小豆苗、南瓜子等綠植，獨創出高擬真度的盆栽蛋糕，足具巧思創意。

民間拜拜時常見的壽桃、紅龜，許多民眾可能早已吃膩，甚至在祭祀過後乏人問津，陳奕彰揉合台日元素、創意混搭，將傳統的壽桃與麵粉酥龜，改成壽桃麵包以及色彩繽紛、外型可愛的菠蘿麵包龜，不僅提升美感，豐富的內餡口味。另推出討喜的元寶麵包，滿足顧客求新求變以及招財祈願的心理，都十分受到年輕人喜愛，讓民眾同時有食的意趣。

陳奕彰表示，甘本堂是老店，傳統與標誌性糕點傳承，勢不可少，但老店也不能一成不變，如何保留經典老滋味，又要符合現代人的飲食需求不斷創新，是甘本堂努力的方向。

觀光旅遊局長林國華表示，台南是美食之都，糕餅甜點尤為知名且別具特色，今年特別規劃「鹹甜引路台南味」介紹台南的糕餅與甜點，也透過糕點職人引路，邀民眾品嘗台南的美味。

元寶蛋糕是甘本堂的招牌點心，辨識度極高。（南市觀旅局提供）

甘本堂第4代陳奕彰曾赴日學習和菓子技術，匯集台、日、西烘焙技巧於一身。（南市觀旅局提供）

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