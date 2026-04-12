竹縣桐花祭4/18開跑 5鄉鎮浪漫小旅行體驗客庄魅力

2026新竹縣桐花祭以「浪漫桐聚」為主題，將在18日浪漫開幕。（記者廖雪茹攝）

新竹縣桐花祭來囉！2026新竹縣桐花祭以「浪漫桐聚」為主題，將在18日浪漫開幕，串聯芎林、北埔、峨眉、湖口及寶山等鄉鎮，4月18日至5月9日期間，共同打造橫跨山林與客庄聚落的春日盛典！

每年4、5月間油桐花盛開，如雪般覆蓋山頭。縣長楊文科表示，桐花祭是新竹縣重要的春季節慶活動，不僅展現客庄山林之美，更透過文化活動串聯在地產業與社區能量，由文化局整合各鄉鎮特色，以「桐花小旅行」概念規劃多元體驗，讓民眾在賞花之餘，也能深入認識客家文化、品味在地生活。

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文化局長朱淑敏表示，桐花祭開幕活動4月18日在芎林鄉華龍社區活動中心前廣場登場，透過傳統伯公祭儀揭開序幕，結合「桐花漫舞映春光」開場表演、啟動儀式及多組客家歌手與街頭藝人演出，展現春日熱鬧氛圍。

現場同步規劃「桐樂市集」、行動書車、親子「哈客故事屋」、桐花任務集章及抽獎活動，並結合方口獅彩繪、絹印體驗及春日釀梅體驗；還有由藝術家曾定榆及王莉陵共同打造的桐花藝術裝置，並推出「桐花任務送好禮」活動，完成指定任務可兌換限量桐花祭手機掛繩。

各鄉鎮活動都各具特色，芎林鄉以飛鳳山丘陵為舞台，推出結合農事體驗、客庄點心、森林療癒及螢火蟲夜間生態的多元行程；北埔鄉「桐遊北埔 花漾客庄」規劃步道賞桐、古蹟走讀與藍染DIY，夜間探訪夢幻螢火蟲，並搭配桐花音樂會與特色市集。

峨眉鄉則以峨眉湖為場域，推出桐花健行活動，融合東方美人茶席、湖畔音樂及客庄手作體驗；湖口鄉推出「湖口饒桐花小旅行」，帶領民眾走讀老街與歷史建築，串聯步道與聚落記憶；寶山鄉則於5月9日舉辦「桐聲響起・享樂寶山」，結合健行、飛盤高爾夫、客家音樂競賽及DIY活動。

今年桐花祭加碼推出跨鄉鎮集章抽獎活動，民眾只要集滿3個鄉鎮集章任務，即有機會抽中桐花祭限定露營椅等好禮。詳情請見活動官網。

「桐花任務送好禮」活動，完成指定任務可兌換限量桐花祭手機掛繩。（圖由新竹縣政府提供）

新竹縣桐花祭加碼活動，民眾只要集滿3個鄉鎮集章任務，即有機會抽中桐花祭限定露營椅等好禮。（圖由新竹縣政府提供）

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