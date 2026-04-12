共築創業夢 屏縣推新住民與重返職場婦女創業促進計畫

屏東縣政府本月在西市場舉辦創業說明會暨創業小聚。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣推動新住民及二度就業婦女創業促進計畫，首場「創業說明會暨創業小聚」本（4）月登場，吸引近30人參與，系統性傳授創業實務知能，並邀請縣內成功創業的新住民分享寶貴經驗，下（5）月起還將陸續推出4場走讀課程，陪伴新住民與重返職場女性穩健踏上創業之路。

創業說明會由縣府勞青處與青創品牌合作，邀請枋寮三魚直賣所負責人陳右穎主講「創業準備及行銷小學堂」，從品牌定位到實戰銷售技巧，深入淺出地剖析創業關鍵，讓參與者了解原來行銷也能這麼貼近生活；隨後由南國紅逗執行長李育琳帶來「想像力創造風格商品」專題，分享如何將傳統食材轉化為文創商品的歷程，鼓勵學員善用自身文化背景與生活故事，打造專屬風格產品。

請繼續往下閱讀...

課程中介紹微型鳳凰創業貸款及相關政府資源申請流程，協助學員了解實際資金運用與申請方式；另針對計畫投入職場的二度就業婦女，縣府持續推出「職場新女力、婦出最有力計畫」，協助女性克服重返職場的障礙、提升職務適應能力，並迅速回應實際就業需求，提供最高2000元工作配備補助。

勞動暨青年發展處處長李雨蓁表示，活動不但傳遞創業知識，更希望讓參與者感受到「妳並不孤單」的支持力量。新住民姊妹的創業能量，是屏東打造多元希望城市的重要亮點。透過成功案例分享與資源整合，協助學員重拾自信、勇敢重返職場或邁向自主創業，在課程結束後，縣府將安排專業創業顧問提供一對一輔導諮詢。

該計畫下（5）月起將陸續推出4場「創業數位學習暨產業走讀課程」，主題涵蓋商品訂價策略、行銷通路經營、品牌故事包裝及數位工具應用，並由金弘油麻花生行主理人黃筑億、三魚直賣所負責人陳右穎、南國紅逗執行長李育琳、黎記冰糖鴨主理人黎承諭等在地創業者帶領學員走入市場、實地學習，強化實戰力。有就業或創業需求者可洽詢勞動暨青年發展處屏東就業服務台：08-7534984。

枋寮三魚直賣所負責人陳右穎主講「創業準備及行銷小學堂」，深入淺出地剖析創業關鍵。（圖由屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法