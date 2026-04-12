用文創吸引觀光2-2》宮廟文創掀收集熱！學者︰可強調體驗行銷

學者認為，宮廟文創優點在於有固定信眾，因認同其文化符號而收集，也建議廟宇可分眾行銷，吸引更多觀光人潮。（記者李文德攝）

記者李文德／專題報導

各地宮廟搶攻觀光人潮，設計出精美文創物品，吸引香客、遊客慕名收集。國立虎尾科技大學企業管理系助理教授林志皇認為，宮廟文創優點在於有固定信眾，因認同其文化符號而收集，也建議廟宇在設計時需注意主祀神尊的形象是否有落差，也可分眾行銷、強調體驗儀式感，吸引更多觀光人潮。

林志皇表示，宮廟文創物品會引起民眾收集，大多為信眾對於此廟宇的文化符號產生認同，會期待用實體物品增加對於該宮廟的認識。以理論而言，行銷4.0以後就強調「體驗」感受，因此對於離宮廟較遠的民眾，有文創小物的取得也能促成體驗行銷。

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林志皇表示，部分宮廟文創小物會主打限量，雖說飢餓行銷，不過物品稀缺性也可能對於觀光人潮的挹注加成作用。如有宮廟推出「馬年」限定款，信眾想收集就會前往廟宇參拜，更會讓周邊民眾產生從眾效應。

林志皇說，不少宮廟已走出文創風格，但也要提醒，文創首要步驟讓IP形象品牌化，甚至結合當地特色，形塑更貼近地方形象，才能走出個別差異性，再者設計文創物品時，也可以嘗試「分眾行銷」，如年輕信眾對於帽子，可能喜歡戴棒球帽、卡車帽，甚至鎖定流行趨勢，和業界提出聯名合作。

林志皇提醒，因為神有一定的神聖性，所以如果要講神像Q版化，也需要注意尺度拿捏，以免對於形象有落差，甚至挑選文創物品製作時，也不要與神格有明顯落差。甚至想跟文創風潮的小規模廟宇，因無大廟的設計量能及資源，多半會選擇找行銷公司、贈品公司製作，建議可找就近學校合作，既可有專業輔導措施，也能讓學校達成大學社會責任。

林志皇強調，文創物品是吸引觀光手段之一，如何讓香客變為遊客甚至固定客群就很重要，因此可朝向多元體驗，尤其如今民眾大多重視「儀式感」，像是線上點燈，可以拍攝短影音讓信眾有「親身經歷」感受，甚至到廟宇參拜時，也能接結合周邊特色景點、重要節慶，製作各種物品、舉辦各式活動，吸引更多觀光人潮。

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