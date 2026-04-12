用文創吸引觀光2-1》拚創意翻轉傳統！ 雲林廟宇靠文創吸客人潮飆升

北港武德宮投入文創物品設計逾15年，至今已開發出超過500樣文創小物，也為廟宇帶來觀光人潮。（記者李文德攝）

記者李文德／專題報導

近年來不少廟宇為吸引香客參拜，紛紛推出文創物品。如著名的雲林北港武德宮，以投入文創設計超過15年，設計出逾500樣物品，每款都吸引不少遊客會收集，成功讓遊客產生認同感，讓廟宇創下去年915萬觀光人次佳績；另歷史悠久的斗六福德宮也投入文創物品，甚至搶手程度也讓地方行政首長也拿不到，成功模式持續發酵中。

北港武德宮不但是信徒心中的求財福地，在文創設計上更是推行已久，不論是扭蛋、存錢筒，甚至手機殼、手提電腦包，都已經能看見廟中黑虎將軍及財神爺的形象。

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秘書長蘇建華表示，2010年林安樂主委上任後，為吸引年輕信眾參拜、更讓財神信仰讓更多人看見，因此先從香火袋用繡布製作、執事牌變成將桌上型擺設，獲得極佳回饋後，將財神、九節鞭、聚寶盆、黑虎將軍等元素融入文創品中，既美觀又帶給信眾賜財、賜福。

蘇建華表示，廟方組成文創設計團隊，約有5名成員主要都是創意設計、美術等背景出身的年輕人，每週都會開會討論開發新物品，從校稿、打樣等，都與主委縝密討論，快則一個月、慢則需要半年時間才能將完整的文創品展現在信眾面前。迄今為止武德宮開發的文創物品超過500樣，仍有不少小物都是熱門物品。

蘇建華指出，今年新春期間推出的8萬顆黑虎將軍公仔扭蛋，短短數天就被搶完，至今仍有遊客詢問是否再版，且觀察近年來到廟的年齡層年輕化，不少信眾也會透過文創物品的吸引，對於宮廟產生認同感，更是直接帶動觀光人潮，如去年觀光人數創下915萬人次，可說是「函數式」成長。

蘇建華表示，面對接下來發展浪潮，現已擁抱科技，導入AI系統軟體，讓信眾可以在官網看見文創物品的突破。

另300多年歷史的斗六太平老街福德宮，12年來也不斷推陳出新，發展出許多文創物。主委林勝裕表示，吸引觀光客需要跳脫傳統思想，因此接任後便想製作文創物品吸引人潮，因此他將逛百貨、參加節慶活動時，所看到的禮品加以記錄，再請專業設計團隊一同討論，慢慢做出專屬於福德宮零錢包、茄芷袋等物品。

林勝裕指出，近年因文創物品讓單日數百人參拜的廟宇，創下單日破2萬人次參訪最高紀錄，甚至今年推出的限量馬年吊飾，被遊客瘋搶外，連縣長想要也無法拿到。此外還有北部遊客已成為忠實信眾，讓土地公信仰更深植人心。未來希望向具有設計量能的廟宇看齊，設計出更多的小物，讓更多遊客可以了解當地宗教信仰。

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斗六福德宮趕上文創風潮，設計出多樣文創物品，也讓遊客瘋搶。（記者李文德攝）

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