台語能力認證4/13開始報名 竹縣獎勵通過者最高可領1萬2千元

新竹縣政府表示，為落實母語政策鼓勵民眾及學生學習台灣台語，推出台灣台語獎勵計畫。（記者廖雪茹攝）

台灣台語認證考試第二梯次考試報名時間從明天（13日）開始到5月8日止。新竹縣政府表示，為落實母語政策鼓勵民眾及學生學習台灣台語，推出台灣台語獎勵計畫，對象包括設籍新竹縣民眾以及就讀縣內各級學校學生，通過者最高可獲1萬2千元獎勵金。

縣府民政處表示，台灣台語認證考試1年僅2梯次，今年第二梯次考試日期訂在7月25日（基礎級、初級）及26日（中級、中高級），設籍新竹縣民眾以及就讀縣內各級學校學生，只要報名參加當年度考試並通過初級以上即可申請獎勵金： A級（初級）可獲1800元，B級（中級）2800元，B級（中高級）3800元， C級（高級） 1萬元、C級（專業級） 1萬2000元；另新竹縣公私立高中及國民中小學學生通過A級（基礎級）者，也可獲800元獎勵金。

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通過認證申請獎勵金，請於認證成績公布日起60日內，備齊申請表、成績單影本、身分證及相關金融資料，向戶籍所在地鄉（鎮、市）公所提出申請。各級學校學生則由就讀學校統一彙整，於期限內函送縣府民政處申請。相關申請資料須依規定期限與格式辦理，逾期或資料不全者，將不予受理。

縣長楊文科表示，母語傳承相當重要，希望透過推動台灣台語、客語、原住民語言能力認證獎勵制度，讓語言學習向下扎根，讓母語在校園與生活中自然使用。

報名、申請獎勵金連結如下：

教育部台灣台語認證考試連結： https://ttg.moe.edu.tw/tmt/index.php

新竹縣政府獎勵參加台灣台語能力認證實施計畫： https://civil.hsinchu.gov.tw/cl.aspx?n=3409 。

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