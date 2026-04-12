9天猛升9.1公尺！鯉魚潭水庫衝破5000萬噸 蓄水率達43.86％

鯉魚潭水庫集水區連續9天下雨，蓄水量今天已回升突破5千萬噸，達5065萬噸，為水情帶來好消息。（鯉魚潭水庫管理中心提供）

台灣西半部今年春雨偏少，造成中部鯉魚潭、德基等水庫蓄水量持續下探，其中鯉魚潭水庫更是跌破3成，在此波鋒面帶來降雨，集水區連續降雨達9天，在集水區持續進水下，9天蓄水猛增2060萬噸，今天上午7點，蓄水率達43.86%，蓄水量也達5065萬噸，突破5千萬噸，對紓解旱象帶來助益。

去年底至今，中部雨量明顯偏少，造成中部水庫蓄水偏低，其中供應苗栗、台中、彰化民生、農業用水的鯉魚潭水庫，4月3日時蓄水率只剩25.95%，蓄水量3005萬噸，所幸此波鋒面帶來降雨，讓水庫止跌回升。

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此波春雨，從4月3日起，連續9天在集水區降雨，近3天雖降雨不明顯，不過在集水區持續進水下，蓄水1天又增加98萬噸，今天上午7點，蓄水率回升到43.86%，蓄水量達5065萬噸，突破5千萬噸，9天蓄水猛增2060萬噸，為水情帶來好消息，民眾都希望春雨和梅雨能帶來雨量，紓解民生和灌溉用水的旱象。

統計近9天，鯉魚潭水庫蓄水已增加2060萬噸，水位也從272.1公尺，回升到今天的281.2公尺，上升了9.1公尺，為水情帶來好消息。

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