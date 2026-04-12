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    首頁 > 生活

    維護農業包材供應鏈！雲林檢方稽查788家業者結果曝光

    2026/04/12 09:49 記者李文德／雲林報導
    雲林地檢署，會同縣警局、雲林縣調查站等單位實地訪查788家農業包材業者，初步訪視無囤積等情形。（圖由雲林地檢署提供）

    雲林地檢署，會同縣警局、雲林縣調查站等單位實地訪查788家農業包材業者，初步訪視無囤積等情形。（圖由雲林地檢署提供）

    雲林縣是農業大縣，因此相關農業包裝材料供應穩定與否，攸關農產品價格穩定。雲林地檢署為防杜不法業者囤積居奇或哄抬價格，會同縣警局、雲林縣調查站等單位實地訪查。檢方表示，目前已訪視788家，無囤積等現象，後續會全面掌握相關物資供應、庫存數量及價格變動情形。

    檢察長林秀敏表示，訪查除針對農業包裝材料的供應鏈盤點外，更了解批發及零售通路之價格變動趨勢，確保農產品自產地至市場流通機制運作正常，此外現場也向業者宣導相關法令規範，提醒切勿因應短期市場需求波動而從事違法囤積或聯合哄抬價格行為，以免觸法受罰。

    檢方指出，4月以來雲林地檢、警局、調查站等單位成立的「查緝民生犯罪聯繫平台」訪查傳統市場、連鎖賣場及南北雜貨等銷售與批發通路，截至目前訪查家數已逾788家，目前尚無囤積、哄抬等現象，後續會掌握供需變化趨勢，並強化即時預警與應處機制。

    檢方呼籲，對於涉及囤積、哄抬價格或其他違反公平交易等不法行為，必將依法從嚴究辦，絕不寬貸。業者務必恪遵法令規範，切勿心存僥倖，以免觸法受罰；民眾如發現市場有異常供需或價格波動情形，亦可即時向相關機關反映，共同維護農業產銷秩序與民生物價穩定（檢舉專線：0800-007007）。

    雲林地檢署，會同縣警局、雲林縣調查站等單位實地訪查788家農業包材業者，初步訪視無囤積等情形。（圖由雲林地檢署提供）

    雲林地檢署，會同縣警局、雲林縣調查站等單位實地訪查788家農業包材業者，初步訪視無囤積等情形。（圖由雲林地檢署提供）

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