「嘉義優鮮」進軍日本職棒西武球場！翁章梁開球 喜見林安可

嘉義縣長翁章梁與日本埼玉西武獅台灣好手林安可合影。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣共同品牌「嘉義優鮮」積極拓展日本市場，縣長翁章梁率領7家優質業者於11日出席在埼玉縣西武巨蛋舉辦「台灣阿里山x嘉義優鮮品牌推廣日」。這不僅是台灣農產加工品首度進軍日本職棒進行推廣，並透過一連串的精彩活動，讓嘉義精品農產閃耀國際球場。

昨（11）日由西武獅迎戰千葉羅德海洋，全場2.5萬張門票早就銷售一空。嘉義縣政府在西武球場站出入口設置「嘉義優鮮」展售攤位，販售13項精選產品並提供試吃體驗；同時邀請富邦悍將啦啦隊女孩卡洛琳、奶昔現身應援，透過熱情互動與產品介紹，吸引大量球迷駐足排隊，將嘉義農產的精緻形象植入日本民眾心中，現場氣氛熱鬧非凡。

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有位日本球迷受訪表示，先前曾參與過台灣舉辦的活動，留下很好的印象，因此一出車站看到台灣攤位，就立即過來支持。

賽事重頭戲是由翁章梁擔任開球嘉賓，翁章梁穿著特製球衣登上投手丘，在全場觀眾見證下投球。與此同時，球場大螢幕、LED看板及場內關東旗也強力放送品牌視覺，透過多元曝光強化品牌印象，成功在2.5萬名球迷注目下，建立「嘉義優鮮」在日本市場的知名度與信任度。

嘉義縣政府表示，進軍日本職棒球場，是「嘉義優鮮」國際行銷的重大突破，更透過運動行銷打破文化藩籬，讓日本民眾深度感受嘉義農產的高品質。未來將持續媒合國內外通路，透過精準品牌定位與多元推廣策略，帶領更多嘉義優質農產品走向世界。

嘉義優鮮到日本埼玉西武獅設點行銷。（嘉義縣政府提供）

日本埼玉西武獅主場球場大螢幕放送品牌視覺。（嘉義縣政府提供）

嘉義優鮮到日本埼玉西武獅設點行銷。（嘉義縣政府提供）

嘉義優鮮到日本埼玉西武獅設點行銷。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁擔任日本埼玉西武獅主場開球嘉賓。（嘉義縣政府提供）

日本埼玉西武獅主場滿滿的觀眾。（嘉義縣政府提供）

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