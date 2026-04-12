今炎熱南台飆36度高溫！「辛樂克」今晚轉強颱 大迴轉路徑曝

預估週二（14日）前各地晴朗穩定、白天熱如夏，南台最高溫達36度以上（資料照）

今晨（12日）觀測資料顯示，台灣附近雲量少、無降雨，各地區平地最低氣溫約在18至21度之間，預估週二（14日）前各地晴朗穩定、白天熱如夏，南台最高溫達36度以上；第4號颱風「辛樂克」預估將在今晚增強為強烈颱風，路徑預估將大迴轉，對台灣不會有影響。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週二台灣晴朗穩定、清晨易有霧，白天熱如夏，各地區氣溫如下：北部20至34度、中部21至34度、南部19至36度、東部18至35度。

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週三、四（15、16日）有微弱鋒面在北部海面徘徊，北台受其邊緣影響，高溫微降，有局部短暫降雨的機率；其他各地仍偏暖熱，週五（17日）微弱鋒面掠過，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。其他地區仍為多雲時晴、北、東高溫略降。

週六、日（18、19日）天氣好轉為晴時多雲，午後山區有局部短暫陣雨的機率。下週一、二（20、21日）華南有水氣移入，大氣趨不穩定；雲量增多，午後有局部陣雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

第4號颱風「辛樂克」，向關島方向前進，中央氣象署預估將於今晚增強為強烈颱風。最新歐（ECMWF）、美（GEFS）系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面「大迴轉」，迴轉位置雖存在差異，但皆距台灣及日本相當遠，不影響天氣。

美（GEFS）系集模式模擬，「辛樂克」未來將在日本南方海面「大迴轉」。（圖擷取自tropicaltidbits.com）

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