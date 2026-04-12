桃園特色公園好好玩 「FUN遊平台」一站式查找遊戲場

八德區楓樹腳公園設置高16公尺的長頸鹿造型溜滑梯。（資料照）

桃園市桃園市近年推動「P@RK園宇宙」計畫，完工多座旗艦型特色公園，例如桃園區風禾公園有全台少見的50公尺滾輪溜滑梯 ，八德區楓樹腳公園設置高達16公尺的長頸鹿造型溜滑梯，桃市府推出全新「FUN遊桃園．玩公園」公園遊戲場主題網站，整合全市特色遊戲場資訊，提供一站式查詢與互動探索服務，讓親子與遊客輕鬆找到適合的玩法。

工務局表示，網站以直覺化操作與清晰資訊為設計核心，除詳細介紹2024年起陸續開園的7大特色公園外，總計收錄366處公園遊戲場資訊，並建置多元條件篩選機制，透過「尋找遊戲場」功能，讓使用者可依行政區、年齡層及設施類型快速查詢，掌握各地遊戲場特色與空間亮點。

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此外，網站設置「公園自然遊戲」專區，建立多元自然遊戲資料庫，結合草地、樹木等自然元素，鼓勵民眾在公園中進行自主探索與互動體驗，引導孩子在遊戲中認識環境、培養觀察力與創造力，讓公園成為親近自然與學習成長的重要場域。

工務局表示，網站也整合遊戲場介紹、設施特色及最新活動資訊，並持續更新內容，作為民眾掌握公園動態的即時窗口，工務局另於今年3月發表最新一期公園綠地政策推廣專書《樂桃園 公園無限探索指南》，系統性彙整桃園近年具代表性的公園綠地成果，收錄全市13個行政區共81處公園及特色景點場域，並以生活化方式呈現桃園公園的特色與政策理念，電子書已上架於網站「資訊專區」，成為隨身的城市探索指南。

桃市府推出全新「FUN遊桃園．玩公園」公園遊戲場主題網站，整合全市特色遊戲場資訊，提供一站式查詢與互動探索服務。（桃園市工務局提供）

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