世界宗教博物館25週年 梵蒂岡宗教代表跨宗教交流參訪

世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師（左）致贈創辦人心道法師所書的「愛如花如種」卷軸給天主教義大利樞機主教托瑪士（右）。（圖由世界宗教博物館提供）

世界宗教博物館今年成立25週年，天主教義大利樞機主教托瑪士與3位來自聖嘉祿傳教修會的神父11日在中華民國駐教廷大使館公使黃俊榮陪同下到館參訪，與世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師透過觀賞館內展設，展開跨越宗教疆界的靈性對話交流，托瑪士表示，世界宗教博物館以具體空間呈現不同宗教的精神核心，對促進理解與和平具有重要意義。

85歲的托瑪士曾任教廷駐聯合國觀察員，曾於2007年與2018年造訪台灣，此次隨行的神父包括聖嘉祿傳教修會第一顧問暨總會財務主管卡伊坦諾、斯卡拉布里尼國際移民組織執行董事托尼亞佐、國際海洋移工總會協調主任朴世光。

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顯月法師引領一行人自「百千法門，同歸方寸」八字箴言啟程，經「水幕牆」、「朝聖步道」到「手印牆」，進入「金色大廳」與「世界宗教展示大廳」，卡伊坦諾表示，這座博物館從外在環境到內在心靈都非常漂亮，更是一個讓世界重要議題得以交流的平台，特別在靈性生態領域，讓人看見跨宗教合作的無限可能，期待未來有更進一步的交流契機。

顯月法師向來賓簡介博物館創辦人、靈鷲山開山住持心道法師的生命歷程、創館緣由，與哈佛大學世界宗教研究中心合作，打造博物館為宗教交流與對話的平台，並提及現今地球面臨生態危機，心道法師提倡「靈性生態」理念，希望連結各宗教靈性的力量，一起做生態守護者，館方另致贈心道法師所書的「愛如花如種」卷軸等深具靈性意義的結緣品。

托瑪士表示，世界宗教博物館以具體空間呈現不同宗教的精神核心，對促進理解與和平具有重要意義，更對心道法師推動愛與和平、靈性生態等愛地球的志業深表佩服。

天主教義大利樞機主教托瑪士（右4）與聖嘉祿傳教修會的神父參訪「世界宗教展示大廳」的宗教建築模型。（圖由世界宗教博物館提供）

天主教義大利樞機主教托瑪士（中）與聖嘉祿傳教修會的神父參訪世界宗教博物館。（圖由世界宗教博物館提供）

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