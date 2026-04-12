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    首頁 > 生活

    「假日除了百貨公司沒地方可去」台中市民抱怨交通不便

    2026/04/12 09:12 記者歐素美／台中報導
    網友po文酸「 台中人就是除了百貨公司以外哪裡都沒地方可以去」。（取自網路） （記者歐素美攝）

    網友po文酸「 台中人就是除了百貨公司以外哪裡都沒地方可以去」。（取自網路） （記者歐素美攝）

    台中市北屯區的漢神百貨公司昨天開幕！網友笑台中人只會逛百貨公司？有網友po文打油詩指出「搜狗金典綠園道，中友遠雄四八零，三井麗寶拉拉破，新光遠百老虎城」，列出台中市其他百貨公司，忍不住哀嘆「對，沒錯，台中人就是除了百貨公司以外哪裡都沒地方可以去」，釣出許多網友回應，抱怨台中不是沒有展覽場地，是交通不便且沒宣傳。

    有網友po文表示，那些笑台中人只會逛百貨公司的人，我要很認真地告訴你們，對，沒錯，台中人就是除了百貨公司以外哪裡都沒地方可以去。

    這名網友說，「我們沒有松山華山文創園區，我們也沒有駁二，我們週末可以逛的展少得可憐，就連媽的想看個咒術迴戰特展我還要搭高鐵去台北，因為一堆展覽只去台北跟高雄不會來台中」，所以當我們假日帶著小孩出去吃飯，想要找個可以讓小孩走動，方便換尿布，又不用擔心吹風淋雨的地方時，我們就只能去百貨公司。

    該網友還以「搜狗金典綠園道，中友遠雄四八零，三井麗寶拉拉破，新光遠百老虎城」打油詩，列出台中市各大百貨名店商場，笑稱外地朋友問台中有什麼景點，一律這麼回答。

    有網友表示，其實台中還有綠美圖、審計新村、光復新村、鐵道園區、國家歌劇院、漫畫博物館，問題是沒有宣傳、沒有規劃，連最基本的公車路線等連不起來，然後假日又超難停車，最後就是爽到我們uber司機。

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