生態給付2-2》保育成果全民共享 竹縣生態給付也守護食蛇龜

林業及自然保育署新竹分署在新竹縣，鎖定柴棺龜（如圖）和食蛇龜開辦「生態薪水」。（記者黃美珠攝）

近年政府向農民力推「生態服務給付」，是為了保護瀕危野生動物或具生物多樣性的重要棲地免於被破壞，尋求農民和地主在可能面臨農產減收、土地利用受限等不利益下，仍願加入友善農業的行列，因此以保育成果是全民共享，成本就該由全民承擔的概念，推出的「生態薪水」機制。

林業及自然保育署新竹分署長夏榮生說，生態服務給付分成：友善農地給付、巡護監測給付2大類型，其中友善農地給付又細分成「農地友善」跟「農地營造」各自提供獎勵；一般友善農地多由個人申請，巡護監測則需社區多人協力。

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他們在所轄各縣市先後推動前述政策，其中在新竹縣，從2025年4月起鎖定食蛇龜和柴棺龜開辦生態給付，透過縣府農業處舉辦相關說明和研習後，同年就有關西馬武督的咖啡生產合作社，以社區名義啟動了對柴棺龜的巡護。另有9名農友參與友善農地給付，申請核准13案、農地友善面積有3.95公頃。

今年在新竹縣持續開辦食蛇龜和柴棺龜的生態給付；食蛇龜示範區內有峨眉、新豐、北埔3鄉農友申請友善農地，柴棺龜示範區則有關西、竹北、湖口、新豐、以及北埔5個鄉鎮市的農民響應。

至於巡護監測給付今年多了1個社區參加，在原來的有限責任馬武督咖啡生產合作社持續守護柴棺龜外，新竹縣峨眉鄉的大隘青年共好協會也開始巡護監測起食蛇龜。

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新竹縣關西鎮馬武督柴棺龜巡護監測員宋明光，隔空指著柴棺龜背上微微隆起的稜脊說，就是常民口中講的「龍骨」。（記者黃美珠攝）

柴棺龜習慣出沒在淺水區、池塘或稻田，所以腳趾間有蹼以利游泳，還有爪子便利在陸地行走或挖洞。（記者黃美珠攝）

宋明光說，觀察記錄柴棺龜的腹甲，發現通常是黃褐色，邊緣有明顯的大型黑斑。（記者黃美珠攝）

官方為了讓農民多了解生態給付和農田龜類如何保護，開辦座談和說明。（記者黃美珠攝）

想要巡護監測柴棺龜或食蛇龜，新竹縣農民從認識烏龜及其相關物種開始學起。（記者黃美珠攝）

想要巡護監測柴棺龜或食蛇龜，新竹縣農民從認識烏龜及其相關物種開始學起。（記者黃美珠攝）

林業及自然保育署新竹分署在新竹縣，鎖定柴棺龜和食蛇龜開辦生態服務給付。（記者黃美珠攝）

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