生態給付2-1》竹縣馬武督另類巡山人 專門巡護監測野外柴棺龜

新竹縣馬武督巡護監測隊員們，平時負責接受通報、紀錄柴棺龜的相關資訊。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西鎮馬武督周邊山區近來出現6個另類巡山人，他們年過半百且有男、有女，每月相約上山巡守，專扒山溝、向淺水池張望，雖關注有無可疑人士出沒，卻更努力尋找以前滿山遍野，現在卻已瀕臨絕種的柴棺龜蹤跡，因為他們是國家生態服務給付制度下，專門巡護監測野外柴棺龜的保護者。

這支柴棺龜巡守隊的隊長是64歲張紹明，班長范振烟，隊員則有宋明光、劉振福、鍾瑞香、以及張王緞妹，平均年齡將近65歲，都是退休後斜槓，回鄉種咖啡的志同道合者。

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他們的童年幾乎都曾有過1個「寵物」~烏龜！特別是那個偏好棲息在山區水流緩慢卻植物生長茂密的溝渠內，偶爾爬上地面活動的柴棺龜，積攢了不少他們的童年美好回憶。

關西馬武督近年在宋明光帶領下栽種咖啡有成，還成立了「有限責任馬武督咖啡生產合作社」。為建立品牌、做好市場區隔，社員們不是友善農耕就是追求有機認證。

但小農能投的資金有限，因此除社員個人積極加入農業部生態服務給付行列，前述6人也用合作社名義，成為巡護監測柴棺龜的生態服務給付團體，替合作社爭取獎勵金平添教育、行銷、推廣資源，還想讓柴棺龜成為馬武督咖啡守護的標的物和品牌形象大使。

張紹明說，他們平時除接受通報、紀錄柴棺龜，也向其他農友「擴散」怎麼用廢果樹枝，疊放後營造友善野生動物的棲地，每個月則至少上山1次，從金山樹橋窩到錦山六曲窩，巡護和監測著在這20公頃山林內可能出現的柴棺龜。

鍾瑞香說，起先她以為巡守工作很難，沒想到就跟上山健行一樣。大家邊走、邊聊、邊看風景，只是話題和目光鎖定的是：層疊在枯樹枝下是否有柴棺龜或其他野生動物存在？有受困、受傷的嗎？

劉振福說，柴棺龜因是半水棲，路邊水溝或淺水池都可能出現，可一旦溝水太深又沒生態廊道，牠很可能就此送命，所以這也是巡護監測的重點，常要就地取材替柴棺龜在破碎棲地上「殺」出一條友善通道。

范振烟說，從去年11月啟動巡護迄今，僅有兩次目擊柴棺龜的紀錄，其瀕絕困境可見一斑。然而邊走邊「打包」小花蔓澤蘭等入侵種的他認為，這樣的巡護監測雖為柴棺龜而出發，其實也為整個區域的生物多樣性在努力。

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半水棲的柴棺龜已瀕臨絕種。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西馬武督快樂的「巡山人」張紹明（右起依序）、謝明光、范振烟、鍾瑞香、劉振福，為巡護柴棺龜上山。（記者黃美珠攝）

新竹縣馬武督柴棺龜巡護監測隊上山時，也會查看農民營造的友善棲地是否有柴棺龜的蹤影。（記者黃美珠攝）

路旁水溝植物茂盛的水域，也是柴棺龜喜好出沒處，巡護監測隊員們上山時會特別仔細查看。（記者黃美珠攝）

在水泥化嚴重的道路邊溝打造生態廊道，也是巡護隊員們守護柴棺龜的一份溫柔。（記者黃美珠攝）

「有限責任馬武督咖啡生產合作社」柴棺龜巡護監測隊員們就地取材，在道路邊溝，為柴棺龜等野生動物打造友善通道。（記者黃美珠攝）

在不影響排水下，關西馬武督柴棺龜巡護隊員們，在圖右邊溝內側，往上打造出一條能讓柴棺龜爬上水溝的生態廊道。（記者黃美珠攝）

新竹縣馬武督巡護監測隊員們，平時負責接受通報、紀錄柴棺龜的相關資訊。（記者黃美珠攝）

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