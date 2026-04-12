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    首頁 > 生活

    佐登妮絲城堡週年慶免票入園吸客倍增再掀旅遊風潮

    2026/04/12 08:59 記者蔡宗勳／嘉義報導
    佐登妮絲城堡週年慶免票入園。（佐登妮絲城堡提供）

    佐登妮絲城堡週年慶免票入園。（佐登妮絲城堡提供）

    位於嘉義縣大埔美產業園區的佐登妮絲城堡為慶祝開園4週年，同時迎來集團成立37週年，4 月 1 日起「全面免門票」感恩回饋 。邀請大眾走進城堡與1萬2000 坪歐洲花園共享幸福時光，重溫秒飛歐洲的浪漫氛圍。

    園方表示，佐登妮絲城堡擁有享譽全台的歐式美學場域，試營運期間就吸引超過30萬人次造訪。這次免票回饋，是為了落實企業永續、回饋地方的初衷，讓這座世界級的巴洛克建築成為在地最美的風景，是在地鄉親隨時都能來這裡散步放鬆、引以為傲的「自家後花園」，回饋地方成為在地鄉親的幸福所在 。

    除了全面免票，佐登妮絲還推出「清潔費隨意打賞」。園區設置了清潔費打賞箱，遊客入園後可依照對環境維護與服務的滿意度，自由投入打賞金額，打賞箱的所得將全數捐贈給嘉義在地公益團體，將這份幸福轉化為實際的力量，回饋給在地的弱勢族群。

    免票措施上路首週適逢兒童節連假，立即展現驚人的吸客效應，大人小孩絡繹不絕，歡笑聲到處洋溢。園方指出，連假期間入園人潮較過往假日翻倍成長，平日來客數也已明顯回流，顯示免費入園策略成功帶動觀光熱潮。園區也同步推出多項優惠活動，希望持續吸引全台民眾造訪，再來感受歐式城堡與花園景觀的浪漫。

    佐登妮絲城堡週年慶清潔費「隨意打賞」捐公益。（佐登妮絲城堡提供）

    佐登妮絲城堡週年慶清潔費「隨意打賞」捐公益。（佐登妮絲城堡提供）

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