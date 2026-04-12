四月雪！雨水滋潤台南梅嶺桐花開

受到雨水滋潤，梅嶺油桐花開始綻放，「四月雪」美景再現。（陳居峰提供）

兒童、清明節連假降雨滋潤，台南楠西嶺風景區的油桐花陸續綻放，目前已開了4成，「四月雪」美景再現，吸引民眾上山遊賞。

梅嶺風景區的油桐樹群，位於中海拔的大湖桶聚落，集中在福來老梅園旁的山坡，以及停車場，數量近300株，成功形塑出季節限定的觀光亮點。

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楠西商圈發展協會常務監事陳居峰說，過去在3月底、4月初就會陸續綻放，今年受到氣候因素影響，花期稍有延遲；不過日前的降雨，成功催出「四月雪」。

陳居峰指出，現階段園區油桐花整體綻放率約4成，預估本月中、下旬會達到滿開，景致更漂亮。

大湖桶的油桐花是由陳居峰19年前開始栽種、營造，他歡迎民眾把握時間上山遊賞，踏青、健行，並品嚐梅子雞、薑黃雞等當地知名美食。

台南市政府客家事務委員會也將於本月18日在梅嶺大湖桶辦理2026桐花季，當天有敬伯公的開幕式，邀請各界共襄盛舉。

受到雨水滋潤，梅嶺油桐花開始綻放，目前開了約4成。（陳居峰提供）

受到雨水滋潤，梅嶺大湖桶油桐花開始綻放。（陳居峰提供）

受到雨水滋潤，梅嶺油桐花開始綻放。（陳居峰提供）

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