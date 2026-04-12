台中環保艦隊4漁港20船清海漂垃圾 40分鐘清出近300公斤

松柏漁港漁民出動舢舨，協助清除海上的海漂垃圾。（環保局提供）

台中市漁民響應台中市環保局「環保艦隊海漂垃圾淨海活動」，利用假日動員逾20艘船舶同步出海至大甲區松柏、梧棲、大安塭寮及龍井麗水4處漁港清除海漂垃圾，40分鐘清除海漂垃圾約295公斤。

這項活動在昨天下午展開，以松柏漁港為主場，環保局進行開場說明與安全宣導後， 20艘船舶在4港同步出航，駛向外海展開海漂垃圾清除行動，作業時間約40分鐘，各船依據垃圾分布即時記錄與回報，提升清除效率與協調能力，返港後並將收集的廢棄物分類、秤重，並登錄ICC國際淨灘資料，由各區清潔隊協助清運，盼有效減少海洋廢棄物對生態環境的衝擊。

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環保局表示，2019年起即號召台中市漁民加入環保艦隊，鼓勵漁民在日常作業中主動攜回海上廢棄物，並透過定期淨海活動擴大清除量能，進一步凝聚在地漁民對環境永續的認同與參與，目前已有236艘漁船參與，7年來共累積清除約6公噸海漂垃圾。

松柏港產業觀光發展協會理事長周鈺騏表示，「環保艦隊海漂垃圾淨海活動」是海保署的計畫，市府配合執行，這些年來成效頗豐，漁民也產生共識，在海上進行捕撈作業時若發現海洋垃圾就順手帶回港內，落實海洋清潔。

環保局指出，今年透過4個漁港環保艦隊同步淨海行動，提升整體清除效率，並鼓勵漁民淨海常態化，未來將持續深化公私協力機制，結合在地力量，逐步建構全民參與的海洋環境治理網絡，朝向潔淨海洋及永續發展目標邁進。

麗水漁港漁民配合台中市環保局「環保艦隊海漂垃圾淨海活動」，帶回海漂垃圾。（環保局提供）

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