彰化八卦山油桐花全面爆發 挑水古道飄「四月雪」

芬園挑水古道油桐花全面爆發，猶如飄「四月雪」。（圖由米諾斯提供）

油桐花開滿山頭！彰化縣八卦山油桐花迎來大爆發，層層疊疊山巒宛如被點點白雪所覆蓋，吸引不少遊客沿彰139線、148線賞花，其中芬園鄉挑水古道、東外環道一帶油桐花已全面盛開，綴滿油桐花的山林，讓遊客見識到八卦山油桐花美景，一朵朵粉嫩的油桐花搭配綠樹，交織成一幅醉人的畫面。

生態攝影師米諾斯說，他今天到挑水古道拍攝油桐花時，只見盛開的油桐花在陣陣微風吹拂下，緩緩飄落在古道上，讓古道上滿佈著雪白色的油桐花。據他觀察，挑水古道沿線的油桐花已全面盛開，緊接著這幾天都是陽光普照的好天氣，這兩天假日還湧入大批遊客，想賞桐花的民眾，不妨趁平日前去賞花，避開假日壅擠人潮。

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挑水古道滿布雪白色花海，有遊客用桐花排出愛心的圖案，悠閒漫步桐花林間，空氣中瀰漫淡淡的油桐花香，飄落的朵朵白花，將地面鋪滿一層白毯，充滿浪漫氛圍，走在雪白地毯上超療癒。

米諾斯說，彰化市福田賞桐生態園區、芬園鄉挑水古道、八卦山東外環道與員林藤山步道，都是最熱門的賞桐景點，平常也很多人前往此這幾處健行；目前相關熱門景點的油桐花都已經大爆發，遊客若想欣賞到油桐花爆開美景，不妨走一趟八卦山，絕對能滿足視覺享受。

除了自由行賞花，地方也有賞桐活動，彰化市「福田桐花小旅行」自4月18日至5月3日舉辦，除了賞桐步道健行，還有小農市集、DIY體驗以及街頭藝人表演，讓大家不只是賞花，更能感受在地的人情味與生活魅力。

挑水古道路面鋪滿雪白色的油桐花猶如飄雪。（圖由米諾斯提供）

八卦山油桐花全面盛開。（圖由米諾斯提供）

挑水古道路面滿是油桐花，猶如飄「四月雪」。（圖由米諾斯提供）

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