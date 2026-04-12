賞螢季開跑！新北公開46處秘境攻略 5月上旬迎高峰

坪林親水吊橋周邊賞螢步道。（圖由農業局提供）

春夏交替之際正是賞螢好時節！新北市農業局今推出「新北市賞螢全攻略」，整合全市46處賞螢秘境與特色遊程，民眾可至農業局官網免費下載。新北目前擁有全台超過3分之1的螢火蟲種類，包括常見的黑翅螢及水生黃緣螢，預計5月上旬將迎來最佳賞螢高峰，並呼籲民眾上山追螢務必遵守「三不一沒有」原則，在不干擾生態的前提下，享受最純粹的夏夜螢光之美。

新北市農業局長諶錫輝指出，螢火蟲的成長過程可分為卵、幼蟲、蛹、成蟲等4個階段，幼蟲主要食用節肢動物屍體及蝸牛，成蟲則吃露水、花蜜，在族群較多的螢種中，以黑翅螢為4月至5月常見的陸生螢種，特徵為體長約0.8公分，頭部黑色，前胸背板橙黃色，小盾片橙黃色，翅鞘呈黑色，夜間會發出黃綠色光；而黃緣螢則是同期間最常見的水生螢火蟲之一，特徵為前胸背板橙黃色，2個黑色的翅鞘邊緣有黃色線條。

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諶錫輝表示，目前螢火蟲種類在全台已有60多種，在新北境內即能見到超過3分之1的品種。民眾若想一睹包含黑翅螢、紅胸黑翅螢、黃緣螢、擬紋螢的風采，請把握5月上旬的最佳賞螢高峰期。

諶錫輝說，位於新店前往烏來半山腰的「文山農場」，長期與農業局合作推行友善耕作，營造極佳避難棲地。農場距離捷運新店站僅約12分鐘車程，即日起至9月推出「與螢共舞/漫步茶鄉」系列活動，除了能欣賞多樣化的螢火蟲品種，更能深入體驗茶鄉文化，成為親子踏青的首選行程。

農業局提醒，螢火蟲對環境與光害極為敏感，民眾觀賞時務必遵守「不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射、沒有光害」的「三不一沒有」原則。建議多人結伴前往山區互相照應，並在導覽期間將手電筒關閉，手機與相機亮度調至最暗，以免干擾螢火蟲繁殖與生存。

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