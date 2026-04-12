黃金鼠誤食異物險喪命 新北動保處教倉鼠5秘訣

倉鼠應一鼠一籠單獨飼養並給足夠大的活動空間。（動保處提供）

響應4月12日國際倉鼠日，新北市動物保護防疫處示警，倉鼠雖小仍需專業照護。日前鶯歌出現一例黃金鼠因走失誤食異物，導致腸道阻塞險喪命，經急救後已康復並尋得新主人。動保處表示，倉鼠具強烈領域性，飼主應落實「一鼠一籠、提供遊具、不可水洗、不可亂餵食、檢查籠具防逃脫」等五大重點，嚴禁放任寵物單獨於戶外活動，違者最高可處1萬5000元罰鍰。

新北動保處指出，日前於鶯歌救回一隻雙眼無法睜開、呼吸虛弱的黃金鼠，診斷發現其誤食異物，造成腸道阻塞，所幸住院照護後康復並成功開放認養。

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動保處表示，倉鼠平均壽命約2至3年，屬夜行性雜食動物，主要以穀物飼料為主，並可適量補充蔬果及蛋白質來源。飼養常見的黃金鼠、三線鼠、一線鼠等應掌握五大重點，包含「一鼠一籠」提供約60×40公分以上之平面活動空間，避免混養造成打鬥傷害；「提供遊具」籠具內設有滾輪供其運動，搭配安全墊材滿足挖掘需求。

以及「不可水洗」千萬不可水洗沐浴，避免失溫等風險；「不可亂餵食」避免餵食來路不明或不易消化食物；「檢查籠具防逃脫」因倉鼠具有啃咬習性，飼主應定期檢視籠具是否穩固安全，避免因破損導致脫逃，並依個體差異提供適當躲藏空間，降低緊迫。

動保處說，為強化特殊寵物管理，市府推出「非犬貓特殊寵物登記獎勵計畫」至2026年底。計畫期間內，前500名完成鳥、兔、蛇、龜、鼠登記並下載「我的新北市」APP的民眾，可獲得300元新北幣，可用於四大超商消費。

救援後狀況良好的黃金鼠。（動保處提供）

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