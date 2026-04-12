大坑步道人潮如織 遊客盼經補庫停車場建廁所

大坑步道遊客如織，山友們希望在經補庫加蓋所。（記者蘇金鳳攝）

台中市大坑步道每年都有200多萬遊客，逢假日經補庫停車位一位難求，有山友們反映，雖然市府在九號登山口及觀音亭設有公共廁所，但是從經補庫停車場到大坑9號步道還有一段路，建議交通局在經補庫停車場設公共廁所，以提升民眾便利性。

交通局長葉昭甫表示，在近經補庫停車場的大坑地震公園也有公共廁所，經補庫停車場原本是一個舊營區，沒有任何設施且並未收費，若蓋公廁會有後續維管問題。同時，該處未來觀旅局預計會興建旅客服務中心，而捷運綠線延伸線車站也會在附近，屆時公廁就可一起處理。

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面對假日大坑步道人潮如織，而經補庫停車也是一位難求，有山友便反映，經補庫停車場相當大，平時就有很多民眾在此停車登山，有很多長輩若想方便，就要走一段路才能到9號步道登山口的公廁上，非常不方便。

台中市已是國際都市，大坑9號步道因為有市集，常吸引外縣市來登山，假日一天更高達8、9千人，卻連一個像樣的廁所都不蓋，9號步道口是臨時廁所，假日廁所內堆滿衛生紙，大坑地震公園的廁所要另爬上高處，對長輩而言相當不方便，

很多山友已透過議員們向市府反映多次，市府並非沒有經費，經補庫停車場也是市府的公有地，市府可評估，在經補庫停車場設置固定式的公廁，並規劃後續清潔維護及管理機制，以確保設施一旦設立後能長期正常運作。

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