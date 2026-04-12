46萬人跟白沙屯媽祖走？報名再爆量 進香真相曝

白沙屯媽祖今天深夜起駕。圖為今年1月到台中大慶夜市迺夜市賜福。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2026白沙屯媽祖繞境進香將於今（12）日深夜起駕，展開為期8天7夜的徒步聖行，今年報名香燈腳超過46萬人，創歷年新高，民眾吃驚真得那麼多人會跟著徒步進香，廟方表示，其實報名香客中有不少人不會跟著進香團南下，但在乎姓名要列在疏文之上，在朝天宮刈火時，誦念「吉祥文疏」有名有姓上告媽祖婆祈求平安。

廟方表示，白沙屯地區的傳統習俗裡，因時間人力無法配合隨團徒步進香，也都會幫香旗上戶長的名字報名「旗仔頭」，人不去也要讓進香旗到北港過爐，祈求家族興旺平安，每年也有虔敬的信眾，家人雖然無法隨團徒步，香燈腳依然會幫家人報名上吉祥疏文，在刈火儀式中祈求平安。

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「為何不能直接跟著走，一定要報名？」也有不少網友好奇，不少資深信徒留言回應，「報名有衣服、帽子、臂章那些，好像還會造冊告知媽祖，感覺差很多」、「有報名的疏文上才會有名字，法師會唸給媽祖聽」。

「刈火」（進火）是白沙屯媽祖到北港進香的重要儀式，由朝天宮住持法師誦讀吉祥疏文祈求聖母庇佑，貴賓及工作人員則圍在廟前大爐旁一一誦讀香燈腳名單，直到疏文上的名單唸完並焚化，住持法師再以火勺掏聖火到白沙屯的火爐中。

而去年白沙屯媽祖進香報名已有33萬人，疏文長達1900多頁，動員200人幫忙誦讀名冊，加上焚化疏文就耗時3時。

白沙屯媽祖繞境進香將於今（12）日深夜起駕，展開為期8天7夜的徒步聖行。（翻攝自白沙屯拱天宮臉書）

白沙屯媽祖繞境進香將於今（12）日深夜起駕，展開為期8天7夜的徒步聖行。（翻攝自白沙屯拱天宮臉書）

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