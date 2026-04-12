文青斷捨離！彰化好書交換、兌換二手物 地點辦法一次看

讓好書活出新生命，彰化市立圖書館推出好書交換活動。（記者劉曉欣攝）

斷捨離最難的就是書？彰化市立圖書館推出「好書交換」活動，用自己的二手好書，來換別人的好書；而彰化縣環保局12日推出的環保嘉年華，民眾可以拿出自家的二手書籍文具，來兌換別人的二手好物！

環保局在成美文化園區推的環保淨零嘉年華活動，讓二手物活出新生命，民眾可以帶著自家的二手物，從小家電、3C用品、生活小物到書籍文具，都可以換取兌換點數，憑點數可以換取現場的二手物品，讓好物可循環再使用。

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彰化市立圖書館則是從即日起到9月30日，推出「好書交換」活動，只要帶著自家的二手好書，就可以換取現場的二手好書，一張好書卡可兌換一本，每天最多可以換5本書。如果每日借滿10本書也可以獲得1張好書卡，讓好書可以讓更多人閱讀，交換好書，也讓好書活出新生命。

不過，這兩項活動所收的書籍都有限制，彰化市立圖書館不收教科書籍，宗教書籍、贈閱書籍、政府部門贈閱、雜誌。彰化縣環保局不收教科書、八卦周刊、理財書籍，心靈成長與宗教書籍。希望民眾都能夠提供符合交換原則的二手好書。

彰化環保淨零嘉年華有二手好物交換活動，其中包括好書與文具。（彰化縣環保局提供）

彰化市立圖書館的好書交換活動。（彰化市公所提供）

彰化環保淨零嘉年華有二手好物交換活動，其中包括好書與文具。（彰化縣環保局提供）

讓好書活出新生命，彰化市立圖書館推出好書交換活動。（記者劉曉欣攝）

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