運河百年1段「小停頓」信眾驚呼媽祖庇佑

1艘船因馬達過熱暫泊，幸好已快扺達碼頭。（記者洪瑞琴攝）

適逢台南運河開通百週年，祀典大天后宮今（11）日舉辦「台南媽祖開運河100年世紀巡禮」，水陸並進重現百年前盛況，卻在過程中出現一段小插曲，讓信眾直呼「媽祖有保佑」。

此次遶境首度實現水陸同行，水路隊伍由天上聖母「鎮南媽」、「開台聖王」鄭成功等神尊分乘船隻出巡，另有宮廟代表、信眾及朝興宮金獅陣隨行，並搭配人力龍舟共襄盛舉。原本僅需約20分鐘航程，因配合陸路遶境步調放慢行進，全程耗時近2小時。

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不過，由於船隻長時間低速行駛、走走停停，導致馬達過熱，其中1艘載有金獅陣的船隻1度發生故障，所幸已接近運河星鑽；另1艘船也僅剩單一馬達運作，拖行協助靠岸，最終平安抵達，沒有「卡」在半路上，讓信眾紛紛感念媽祖庇佑。

回顧歷史，台南運河自1926年開通後，帶動五條港商業繁榮，當年地方為慶祝通航，特別迎請開台聖王與鎮南媽祖祈福，但僅由聖王搭船巡河、媽祖陸行會師。時隔百年，今年首度由媽祖登船遶境，與開台聖王及土地公一同巡行運河，最後岸上陸路陣頭會合，沿岸信眾爭相目睹這場百年難得的宗教盛事。

「台南媽祖開運河100年世紀巡禮」，水陸並進重現百年前盛況。（記者洪瑞琴攝）

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