屏東三大日音樂節搖滾之夜李竺芯、美秀集團飆唱 孝琳明晚登場

台語歌后李竺芯演出風格獨特鮮明。（屏東縣政府提供）

2026屏東三大日音樂節昨（10）日起連續3天晚上7點在縣立體育館前草地登場，今晚是「搖滾之夜」，粗大Band、胡凱兒、公館青少年、李竺芯、美秀集團接力開唱，吸引大批樂迷湧入，獨立搖滾到個性樂團輪番上陣，氣氛超嗨。

「搖滾之夜」由粗大Band開場，胡凱兒接著以細膩真誠的歌聲打動樂迷，公館青少年則以青春奔放的樂團風格，唱出年輕世代的率性與態度，隨後登場的李竺芯演唱〈拌拌咧〉、〈阿美蝶〉等金曲獎作品，以鮮明風格掀起全場共鳴。

請繼續往下閱讀...

最後登場的美秀集團接連帶來〈戀人〉、〈電火王〉、〈愛情的大壞蛋〉等人氣歌曲，將晚會氣氛推向最高潮，上萬粉絲大合唱，展現美秀集團的強大吸粉號召力。

「台灣祭聽不過癮，來屏東三大日音樂節繼續嗨！」屏東縣傳播暨國際事務處說，屏東三大日卡司一年比一年精彩，今年邀請16組巨星接力開唱，更首次邀請被譽為「韓國碧昂絲」的唱跳女神孝琳，不僅從經典、搖滾到流行一次滿足，也為現場注入國際魅力。

明天還有韓國唱跳女神孝琳、情歌王子韋禮安、怕胖團、金曲新人someshiit山姆、陳忻玥、王艷薇等歌手熱力演出，帶來流行、抒情與節奏兼具的精彩舞台，預料再掀活動高潮。

傳播處指出，除了精彩的舞台演出，現場同步打造春天音樂市集，集結在地品牌與人氣攤商，涵蓋特色美食、風格餐車、手作選品及風格服飾等多樣內容。服務台也販售每年限定的文創商品，包含帽子、襪子、零錢包及聽團必備的毛巾。

無法親臨現場的樂迷，也可透過電視及網路平台同步觀賞演出。活動期間將由MTV台、台視綜合台進行電視轉播，另有三立電視YouTube、Vidol TV YouTube、中華電信Hami Video及LINE TODAY等多平台同步直播，全國及海外樂迷都能一同感受屏東春日音樂盛會。

美秀集團壓軸登場。（屏東縣政府提供）

搖滾之夜由粗大Band開場。（屏東縣政府提供）

胡凱兒真誠歌聲打動樂迷。（屏東縣政府提供）

公館青少年。（屏東縣政府提供）

屏東三大日音樂節第2晚人潮爆滿。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法