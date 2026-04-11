高雄純素美食市集 展現純素生活新風貌

真愛與草食百老匯純素市集結合世界地球日精神，將生命教育轉化為一場感性的週末饗宴。（南區純植行動聯盟提供）

​高雄漢神巨蛋百貨廣場今天迎來別開生面的盛事，南區純植行動聯盟主辦「真愛與草食百老匯純素市集」，結合世界地球日精神、藝術表演、深度影展與純素美食的活動，成功將生命教育轉化為一場感性與深度兼具的週末饗宴。

活動上午11點由感人至深的《真愛音樂劇》及《真愛沈默的眼淚》揭開序幕，以藝術形式傳達內在和平與慈悲。下午，主持人以《地球頌》動人開場，呼籲大眾關注家園現況，現場表演高潮迭起，包含優雅流暢的薩克斯風演奏、歌手Kane的深情獻唱，晚間則有悠揚的二胡演出。

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​這次3位主要表演藝術者都長期茹素的年輕人，以卓越的才藝與充滿活力的形象，吸引各年齡層粉絲駐足，成功推動新世代對純素文化的認同與接受。

南區純植行動聯盟高雄區負責人藍辰聿說，希望透過這場市集，讓大眾看見純素生活不只是飲食選擇，更是一種高品質、有意識的永續生活態度。誠如活動主題曲《以食為政，以民為本》所傳達，每一口食物的選擇，都是對生命與地球最基本的尊重。

活動吸引了各年齡層的粉絲駐足，新世代對純素文化有新的認知。（南區純植行動聯盟提供）

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