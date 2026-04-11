屏東潮州光華國小比民國早一年創校 嶄新跑道今陪學校過生日啟用

建校116年的潮州光華國小今天慶生，學子在嶄新的跑道上表演、奔馳。（記者陳彥廷攝）

屏東縣潮州鎮光華國民小學今天舉辦116年校慶，屏東縣長周春米、立委徐富癸等人到校祝賀，創建於1911年的光華國小，歷史悠久，周春米表示，學校原有的跑道老舊，縣府斥資860萬元升級為PU跑道，讓百年老校展現新活力。

屏縣府表示，近年為改善縣內高國中小校園設施，首階段已完成老舊廁所整建，第二階段將改善校園操場，現已完成85所學校操場整理，2029年可望全面完成縣內國中小跑道升級。

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周春米說，縣府所推動的校園環境改善共分三階段，目前已到第二階段完成部分，第三階段將盤點需求，逐年興建風雨球場，以因應極端氣候，提供學生在烈日或雨天仍能運動的空間。

光華國小跑道改善工程採全密式PU跑道鋪設，有效改善原有跑道老化與積水問題，提升運動安全與使用品質，近年學生運動極易受到極端氣候影響，將持續盤點規劃風雨球場，優化縣內學子學習與運動環境。

光華國小校長余美瑩說，過去因跑道破損，難免影響學生運動安全，感謝縣府及立委協助，新跑道啟用後，不僅學生運動更安心，也吸引許多社區民眾前來使用，讓校園成為在地重要的運動與休閒空間。

教育處強調，將持續推動「縣屬學校跑道改善計畫」，透過分年分批投入經費，全面改善老舊運動設施，讓每一所學校都能擁有安全、完善的運動場域。

116年的老校潮州光華國小今天慶生，屏東縣長周春米特別到校祝賀。（記者陳彥廷攝）

屏東縣長周春米鳴槍，象徵新升級為PU材質的跑道正式啟用。（記者陳彥廷攝）

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