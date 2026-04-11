白沙屯進香補給升級！北斗業者送6000杯香菜咖啡+萬份美食

北斗「偑巷咖啡」連續9年捐贈香菜咖啡當結緣品，從一開始1500杯，到今年破6000杯。（莊浚勝提供）

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖即將於12日深夜起駕，展開8天7夜北港進香之旅，吸引超過46萬人報名追隨粉紅超跑。為了幫香燈腳提神補體力，彰化北斗知名網紅店「偑巷咖啡」準備了6000杯招牌「香菜咖啡」，串聯「甲安埔白沙屯聯誼會」等多家業者設置免費點心站，臭豆腐、現炸魷魚、肉骨茶、滷肉飯、上萬個便當與飲料一應俱全。

業者莊浚勝說，13日上午10點，首站點心站設在大甲中山路一段1327號旁空地，當天準備1萬個便當，以及「臭阿吉臭豆腐」、「花月忍者炸魷魚」、「南洋肉骨茶」、「台南滷肉飯」等美食，提供1000杯香菜咖啡，全部免費供香燈腳索取。

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「從1500杯到6000杯，真的是媽祖保佑！」莊浚勝回憶，9年前嘗試推出香菜咖啡時，曾向白沙屯媽祖許願：若成功推出，就捐贈1500杯當結緣品，沒想到一炮而紅，此後每年加碼，連大甲媽遶境也一起服務，默默累積至今已突破6000杯。他豪邁笑說：「捐贈杯數看報名人數，但不要破百萬啦，因為真的會做不出來！」

莊浚勝說，曾向白沙屯媽祖許願香菜咖啡能成功，沒想到大賣，一炮而紅。（資料照）

莊浚勝說，每年都會帶香菜系列飲品跟媽祖祈福還願。（莊浚勝提供）

莊浚勝串連多單位共同設置免費點心站。（莊浚勝提供）

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