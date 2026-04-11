為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    白沙屯進香補給升級！北斗業者送6000杯香菜咖啡+萬份美食

    2026/04/11 21:25 記者陳冠備／彰化報導
    北斗「偑巷咖啡」連續9年捐贈香菜咖啡當結緣品，從一開始1500杯，到今年破6000杯。（莊浚勝提供）

    北斗「偑巷咖啡」連續9年捐贈香菜咖啡當結緣品，從一開始1500杯，到今年破6000杯。（莊浚勝提供）

    苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖即將於12日深夜起駕，展開8天7夜北港進香之旅，吸引超過46萬人報名追隨粉紅超跑。為了幫香燈腳提神補體力，彰化北斗知名網紅店「偑巷咖啡」準備了6000杯招牌「香菜咖啡」，串聯「甲安埔白沙屯聯誼會」等多家業者設置免費點心站，臭豆腐、現炸魷魚、肉骨茶、滷肉飯、上萬個便當與飲料一應俱全。

    業者莊浚勝說，13日上午10點，首站點心站設在大甲中山路一段1327號旁空地，當天準備1萬個便當，以及「臭阿吉臭豆腐」、「花月忍者炸魷魚」、「南洋肉骨茶」、「台南滷肉飯」等美食，提供1000杯香菜咖啡，全部免費供香燈腳索取。

    「從1500杯到6000杯，真的是媽祖保佑！」莊浚勝回憶，9年前嘗試推出香菜咖啡時，曾向白沙屯媽祖許願：若成功推出，就捐贈1500杯當結緣品，沒想到一炮而紅，此後每年加碼，連大甲媽遶境也一起服務，默默累積至今已突破6000杯。他豪邁笑說：「捐贈杯數看報名人數，但不要破百萬啦，因為真的會做不出來！」

    莊浚勝說，曾向白沙屯媽祖許願香菜咖啡能成功，沒想到大賣，一炮而紅。（資料照）

    莊浚勝說，曾向白沙屯媽祖許願香菜咖啡能成功，沒想到大賣，一炮而紅。（資料照）

    莊浚勝說，每年都會帶香菜系列飲品跟媽祖祈福還願。（莊浚勝提供）

    莊浚勝說，每年都會帶香菜系列飲品跟媽祖祈福還願。（莊浚勝提供）

    莊浚勝串連多單位共同設置免費點心站。（莊浚勝提供）

    莊浚勝串連多單位共同設置免費點心站。（莊浚勝提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播