台東熱氣球嘉年華「吉伊卡哇」來了 5千架無人機搶先秀

5千架無人機2026年台灣國際熱氣球嘉年華「吉伊卡哇」造型球外觀，現場上千人歡呼。（記者劉人瑋攝）

台東縣政府今晚7點在縣立體育場舉行無人機光雕秀，5千架無人機排列出2026年台灣國際熱氣球嘉年華主打的「吉伊卡哇」造型熱氣球圖樣，全場上千人一陣歡呼。

台東縣長饒慶鈴說，2026台灣國際熱氣球嘉年華邁入第16年，透過歷年跨界合作與創意策展，成功打造全球矚目的熱氣球品牌，今年的活動7月4日登場，有8場光雕音樂會，6場結合無人機及煙火表演，邀請全球熱氣球迷、粉絲一起來台東。

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今年活動以「吉伊卡哇」、「小八貓」與「兔兔」等人氣角色融入無人機展演，同時打造全球唯一「吉伊卡哇造型熱氣球」，無人機今晚在空中排出這3個角色，全場一片歡呼。

喜歡「吉伊卡哇」等角色的年齡層極廣，有30歲宅男頭戴造型頭套到場；現場不少兒童也興奮大喊大叫；還有年約30到40女性每凡出現一隻人偶，就從懷中掏出一樣的小型布偶，以手機合照台上人偶及自己、手中玩偶。但也有兒童散場時、坐在爸爸肩頭上說，自己根本不認得這些角色，「但我是來看熱氣球的，台東市區難得有熱鬧可以看」。

高人氣卡物人物，每凡無人機排出不動造型都引起一陣歡呼。（記者劉人瑋攝）

5千架無人機排出今年造型球外觀，引起現場上千人歡呼。（記者劉人瑋攝）

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