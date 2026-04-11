李四川拋「防災韌性」治水藍圖 承諾提升時雨量標準、推淡水河兩岸治理

國民黨新北市長參選人李四川（右）表示，城市防災韌性的關鍵，就在於「把水管好」，不只要面對颱風，還有極端氣候下的短時強降雨，若工程無法完全抵抗天災，就必須建立「韌性承災」的觀念，未來當選後將發揮淡水河「兩岸治理」的經驗，持續強化新北防災韌性。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川今（11）日晚間，在中華民國水土保持技師公會全國聯合會會員大會中拋出「城市防災韌性」觀念。李說，面對極端氣候，城市防災關鍵在於「把水管好」，承諾當選後將發揮雙北治水經驗，將時雨量容受力提升至最高標準，並建立淡水河「兩岸治理」體系，持續強化新北的防災韌性。

李四川在水保技師公會全聯會大會中指出，防災不只要應對颱風，還有極端氣候下的短時強降雨，若工程無法完全抵抗天災，就必須建立「韌性承災」的觀念。他分享過去擔任台北市副市長期間，協助將時雨量容受力由78.8毫米優化至88毫米。

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李四川也公開致謝水保、建築、土木等技師公會，他表示，災難發生時專業技師常比公務員反應更迅速，且多屬義務性質，其提供的策略是政府不可或缺的助力。

另外，李四川今天中午也參加中華民國餐飲工會全國聯合會理事長交接典禮，他強調，新北與台北屬於共同生活圈，當選後全力為淡水河兩岸繼續奮鬥，與蔣萬安市長密切配合，落實雙北資源互助與共享，共創便利城市。

國民黨新北市長參選人李四川出席中華民國餐飲工會全國聯合會理事長交接典禮，與現場熱情民眾及年輕世代高唱台語歌曲。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川出席中華民國餐飲工會全國聯合會理事長交接典禮，與現場民眾互動。（李四川競辦提供）

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