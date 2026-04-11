台北「無菸城市」新進度！建置19處吸菸區 蔣萬安：規劃各區選出示範里

台北市長蔣萬安下午出席「狗狗春遊趣」活動受訪指出，預計4月底前建置完成19處戶外吸菸室及吸菸區，規劃在12行政區各擇一里作為示範里，將吸菸與不吸菸者分流。（記者方賓照攝）

台北市府積極打造「無菸城市」，市長蔣萬安下午出席「狗狗春遊趣」活動受訪指出，預計4月底前建置完成19處戶外吸菸室及吸菸區，規劃在12行政區各擇一里作為示範里，將吸菸與不吸菸者分流。

面對吸菸室設置地點及期程，蔣萬安表示，目前先選定兩個人潮眾多的商圈，設置戶外負壓式吸菸區 ，一個是捷運中山站，一個是西門町，中山站目前已經選定兩處設置，除了2個商圈，也選定信義路跟敦化南北路「一橫一縱」設置吸菸區。

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蔣萬安指出，4月底就會有19處吸菸區建置起來，市府盤點包括戶外停車場，以及12個行政區選定一個里示範建置吸菸區，希望能夠讓吸菸、不吸菸的人分流，持續推進無菸城市的願景。

此外，新北市政府將在板橋區縣民大道、新站路及新府路2處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」。蔣萬安也表示，市府在2024年到韓國首爾參訪發現此裝置後，積極討論、研議在台北市落地的可能性，已經選定在台北市政府周邊5個示範點，包括市府旁、101、世貿，先設置遮蔭設施，確保市民停等紅綠燈有地方可以遮陽、避免曝曬。

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