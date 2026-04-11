週日陽光露臉！高溫飆36度 外出注意防曬

週日各地大多為晴到多雲。（資料照）

週日（12日）各地大多為陽光露臉好天氣，高溫普遍為32度，甚至出現36度高溫，近中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬工作。

中央氣象署預報，週日清晨各地多為多雲到晴，只有清晨在北部及宜蘭地區有零星短暫陣雨的機率，白天起各地大多為晴到多雲，中午過後山區有零星短暫陣雨。

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溫度方面，週日各地高溫普遍來到28至32度，其中南部近山區及台東局部地區有34至36度高溫發生的機率，近中午前後紫外線偏強，會來到過量甚至危險級，外出請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫約20至24度。

氣象署提醒，西南風增強，桃竹苗、彰化沿海局部地區及馬祖、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多加留意；馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，且濃霧影響時間較長，交通往返請留意航班資訊。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週日至下週二台灣周邊仍為西南風環境，環境水氣少各地為晴到多雲的穩定天氣，這段期間各地氣溫偏高，中午時段大致都可來到30度甚至以上，要多補充水分避免中暑。

紫外線指數方面，週日全台皆為「過量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為西南風，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

溫度方面，週日各地高溫普遍為28至32度，南部近山區及台東局部地區，提防36度高溫率。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日全台皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週日環境風場為西南風，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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