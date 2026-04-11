鼓勵青少年築夢 嘉義城隍廟慈善會攜手市府1比1贊助經費

嘉義城隍廟慈善會攜手市府鼓勵低收及中低收青少年儲蓄、培養理財能力。（記者王善嬿攝）

嘉義市「希望N次方．青少年築夢專案」協助低收及中低收家庭青少年理財，青少年每月儲蓄1至3000元，3年儲蓄期滿，由嘉義城隍廟慈善會贊助透過嘉義市政府提供1比1相對提撥款，協助運用就學、就業、創業等支出。

專案今年邁入第5期，共17名高中生申請，每名青少年1年儲蓄最高3萬6000元，累計3年共10萬8000元，可向市府申請嘉義城隍廟贊助的10萬8000元，總計最多可獲21萬6000元，幫未來築夢奠定經濟基礎。

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嘉義市政府今天在嘉義城隍廟廟埕舉辦捐贈儀式，由嘉義市城隍廟董事長楊嘉南、嘉義城隍廟慈善會執行長黃鴻仁致贈支票，贊助「希望N次方．青少年築夢專案」第5期第1年經費65萬600元，嘉義市長黃敏惠代表接受，回贈感謝狀。

黃敏惠說，公部門資源有限、民間力量無限，嘉義城隍廟慈善會從第3期起贊助至今7年，累積611萬6580元，為青少年打造穩健的成長環境，培育更多正向力量；「希望N次方」不只提供資源，更協助青少年看見自我價值，找到人生方向的重要平台，期盼更多社會力量投入關懷弱勢族群，公私齊力照顧弱勢族群。

第四期專案學員、清華大學陳姓大一生分享說，透過專案計畫，學習理財、認識自我並職涯探索，不只累積儲蓄，還獲得可購買生活用品的贊助經費，讓她安心就學、有信心面對未來。

市府社會處說，專案2011年起開辦，至今已有108名青少年參加，除了鼓勵參加學員定期定額儲蓄，同時規劃理財教育、生涯探索、職涯規劃等多元課程，協助建立正確價值觀與探索未來方向。

就讀清華大學的陳同學曾是第4期學員，感謝市府、城隍廟的資助，讓她安心就學、踏實築夢。（記者王善嬿攝）

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