日本黃金週將開跑！觀光署前進東京搶客 業者推「夜訪圓山東密道」

交通部觀光署在秋葉原舉辦「台遊館in東京」推廣活動，現場安排原住民族表演。（記者林翠儀攝）

日本黃金週即將到來，交通部觀光署今天在東京秋葉原舉辦「台遊館in東京」推廣活動，以「台灣24小時不打烊」為主題，呈現台灣從早到晚、從南到北不同的旅遊魅力。圓山飯店推出「夜訪東密道」私房景點，日本業者則以「到台灣看貓熊、搭貓纜」行程，吸引日本民眾關注。

2025年日本訪台旅客約達150萬人，穩居最大外國客源市場之一，而4月底到5月初的日本黃金週長假更是旅遊旺季，需求量極高，觀光署每年都會在黃金週前舉辦大型推廣活動，「台遊館in東京」今年邁入第5屆，利用11及12日週末假期在東京秋葉原盛大舉辦。

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今年由台灣34個單位組成的觀光代表團、日本各大旅行社和華航、長榮、星宇及虎航等超過40個攤位展出，現場還安排了原住民表演和台灣觀光影片播映，也邀請旅遊雜誌編輯、鐵道直播主和調酒師介紹台灣體驗，展位還安排手作體驗、茶文化展示，以及最熱門的台灣小吃，台灣知名餐廳「點水樓」和手搖飲店「快樂檸檬」，各自還推出了會場限定販售的陳年紹興酒與台灣精選米。

駐日副代表周學佑致詞指出，民調顯示台日互為最喜愛國家與最想造訪的旅遊地。台灣擁有美麗的自然景觀、豐富美味的料理，以及溫暖親切的人們，他邀請日本民眾親自造訪台灣，以旅程翻開人生新篇章。

對於本次活動以「台灣24小時不打烊」為主題，台灣觀光協會東京事務所所長王紹旬表示，這是為了凸顯台灣從早到晚、從南到北不同的旅遊魅力。她也擔出，目前約9成日本旅客集中於雙北地區，未來希望透過便利航班，分散客源至中南部與東部。

另外從客層的統計也發現，20至29歲女性是去年訪台最活躍的旅遊客群，12至19歲客群也呈現明顯成長，這與教育旅行的推動密切相關。王紹旬表示，雖然目前日本前往台灣教育旅行的人數，尚未回復到疫情前的水準，但有逐漸增加的趨勢，她表示，根據2024年調查，台灣已成為日本海外教育旅行的重要目的地之一。

利用這次兩天的展期，台日業者均推出話題性的行程，吸引日本民眾的興趣，圓山飯店宮殿式建築，本來就深受日本遊客喜愛，圓山大飯店業務部門經理鄭曼雯表示，兩年前開放的「東密道」，現在還增加夜間點燈，並以「尋祕圓山，密境之光」的夜訪東密道探險之旅，只提供給住宿和用餐客人預約，話題性極高。

而日本旅行社H.I.S.則看準了台北動物園的大貓熊，安排了「到台灣看貓熊、搭貓纜」的套裝行程。日本上野動物園的貓熊雙胞胎在今年1月送還中國之後，日本目前已沒有貓熊的展示，由於日中關係生惡，短期內中國不太可能再出借貓熊給日本，當時就有網友表示，想看貓熊可組團到台北，不但距離很近而且台北動物的貓熊館還設有咖啡廳，可以看得更優閒。業者也表示，這項套裝行程推出，獲得廣泛好評。

交通部觀光署在秋葉原舉辦「台遊館in東京」推廣活動。（記者林翠儀攝）

觀光局吉祥物喔熊 （OhBear）現身秋葉原活動會場。（記者林翠儀攝）

駐日本副代表周學佑（右）現場寫下「台灣旅行，幸福！」的祈福文字，與台灣觀光協會東京事務所所長王紹旬合影。（記者林翠儀攝）

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