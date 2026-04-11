北捷寵物友善列車可開放特寵？獸醫師點名牠：比貓適合

北捷響應國際寵物日，今推出一日限定狗狗列車。（記者甘孟霖攝）

台北捷運響應國際寵物日，今推出一日限定狗狗友善列車，不過也有許多養非狗類寵物飼主敲碗希望開放更多類型寵物。獸醫師楊靜宇認為，多數貓咪外出容易緊張，甚至可能因此身體不適數日，不太適合，如果要開放也一定要與不同寵物分流；相較之下，兔子就比較適合帶出門。

楊靜宇表示，狗狗與貓咪天性截然不同，狗是跟著人類走的，只要主人在旁、有人陪伴就會感到很安心；但貓科動物通常屬於比較「戀家」的，需要待在一個讓牠安心的地方，只要出門就會感到很緊張，過去也曾看過有貓咪出門看診，緊張到流口水，甚至回家後連續嘔吐好幾天，因此帶貓咪搭列車基本上有點違反牠的天性，比較例外的可能是神經比較大條的緬因貓或藍貓等。

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他說，基本上他也不太贊成貓咪出門，市府如果有考慮擴大寵物類別，務必要做到分流，也要先做好相關公告提醒，甚至請飼主簽切結書等；有些兔子可能就滿適合出門的，環境帶給牠們壓力相較貓咪來得小，比貓咪還適合帶出門；爬蟲類寵物的部分，因為不像狗狗是社交動物，搭乘捷運列車也沒辦法特別享受。

動物保處長陳英豪說明，貓咪確實天性怕生，願意出門的貓咪佔少數，未來會跟捷運公司審慎評估。至於也有特寵的飼主希望能響應活動，陳英豪表示，由於特寵類別廣泛，像蜥蜴、蛇類等，是否會造成其他民眾恐慌，都需要慎重考慮。

北捷響應國際寵物日，今推出一日限定狗狗列車。（記者甘孟霖攝）

北捷響應國際寵物日，今推出一日限定狗狗列車。（記者甘孟霖攝）

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