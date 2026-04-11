花旗木大爆發！台南歸仁首辦溪畔市集童樂會 300支冰棒大請客

台南歸仁區公所首度在許縣溪畔舉辦「旗開童樂」親子活動，台南副市長姜淋煌發放冰棒，讓大小朋友消暑。（記者吳俊鋒攝）

台南歸仁保西一帶的鹽水溪上游沿岸，全新栽種的花旗木首次綻放，區公所今天結合自然美景、藝文表演與創意市集，舉辦河堤童樂會親子活動，人潮湧現，由於下午開幕時艷陽高照，300支水果冰棒大搶客，氣氛熱烈。

歸仁公所首辦的「旗開童樂」親子活動，下午在大昌橋鹽水溪上游河堤登場，與知名的荏苒市集合作，近40家特色攤商進駐，吃、喝、玩、樂都有，副市長姜淋煌主持開幕，議員鄭佳欣、陳皇宇也出席，歡迎鄉親們在花季期間前來踏青、散步，共度輕鬆、愜意的時光，也感受地方之美。

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公所準備了300支水果冰棒，由姜淋煌等各界貴賓發放，貼心地讓民眾消暑一下，舞台區則陸續展開表演節目，尤其造型氣球秀最受小朋友喜愛，現場即時創作，且不吝分享，孩子們爭相簇擁、領取；另規劃系列的手作DIY體驗，賞花之餘，也能享受多元互動的河堤休閒時光。

該處河段昔稱許縣溪，後來併為鹽水溪上游，歸仁區長朱雅宏說，中央近年來持續辦理河堤改善、美化工程，結合生態工法，除提升防洪能力外，也沿途栽種有「泰國櫻」之稱的花旗木，以及黃花風鈴木等，成功營造水岸綠廊景觀。

朱雅宏提到，花旗木歷經3年栽種、養護，逐漸迎來初綻，隨著天氣炎熱，盛開之期已不遠，配合水利署第六河川分署的整治，未來可望持續優化河堤環境，提供民眾更棒的休憩、賞景空間。

台南歸仁區公所首度在許縣溪畔舉辦「旗開童樂」親子活動，台南副市長姜淋煌帶領各界貴賓熱鬧揭幕。（記者吳俊鋒攝）

造型氣球秀深受小朋友歡迎。（記者吳俊鋒攝）

台南歸仁區公所結合知名的荏苒市集，首度在許縣溪畔舉辦「旗開童樂」親子活動，人潮湧現。（記者吳俊鋒攝）

台南歸仁區公所首度在許縣溪畔舉辦「旗開童樂」親子活動，現場相當熱鬧。（記者吳俊鋒攝）

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