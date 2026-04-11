2026新營藝術季《水水來造浪》開幕了 水水藝起來兩個月

新營藝術季音樂演出。（記者楊金城攝）

邁入第14年的新營藝術季《水水來造浪》今天（11日）下午5點開幕，首週活動將新營文化中心廣場化為流動的藝術現場，明天（12日）還有走讀、舞蹈演出等節目，也有水水文創市集讓民眾逛玩。

新營藝術季今年以《水水來造浪》為策展主軸，為期長達兩個月，今天下午由台南市文化局副局長林韋旭、策展團隊等人手持造浪板將水倒入小水缸，啟動「造浪」儀式，象徵表演藝術、地方與群眾力量的結合，為藝術季揭開特別「水」的序幕。林韋旭說，水能聚川，人能聚浪。每一滴水都帶著不同的力量，期待大家來新營，共同打造屬於在地的水水藝術浪潮。

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今天開幕日匯聚「南瀛室內樂團」、「阮劇團」、「妹迪IN TAIWAN」、表演藝術工作者沈建緯、陳品霓、施旻雯等，推出音樂、舞蹈、走讀、台語漫才、街舞體驗工作坊等精彩活動，還有深受喜愛的水水市集，活動從下午熱鬧到傍晚，吸引民眾到新營文化中心走走，感受藝術展演的能量。

新營文化中心指出，明天邀請台南在地指標舞團「稻草人現代舞蹈團」帶來舞蹈工作坊，編舞家羅文瑾將文字拆解為「逐字手勢（Literally Gesture）」，揉合不同語系的母語吟誦，交織出深刻的舞蹈語言，感受「停留」與「震盪」間的生命堅韌展現。舞者陳品霓規劃的「街舞體驗工作坊」，歡迎不同年齡層參與，也有阮劇團的演出。

即日起到6月13日新營藝術季活動期間，同步推出「扇涼水水好店家」串聯計畫，只要到合作在地店家消費，在IG或臉書動態標記店家帳號、新營藝術季、水水來造浪，即可兌換限定「浪花小涼扇」1支，期望藝術季為新營店家有更多聯結。

新營藝術季今年以《水水來造浪》為策展主軸，來賓手持造浪板將水倒入小水缸，啟動「造浪」開幕儀式。（記者楊金城攝）

新營藝術季開幕演出。（記者楊金城攝）

新營藝術季安排水水文創市集。（記者楊金城攝）

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