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    首頁 > 生活

    亞太棒球場推期間限定美食攤位 提升球迷觀賽體驗

    2026/04/11 20:45 記者洪瑞琴／台南報導
    亞太國際棒球訓練中心成棒主球場户外攤商營運情況。（南市體育局提供）

    亞太國際棒球訓練中心成棒主球場户外攤商營運情況。（南市體育局提供）

    亞太國際棒球訓練中心成棒主球場於週末迎來精彩賽事，適逢今天週六更多熱血球迷進場觀賽。南市體育局為帶給民眾與球迷更完善的觀賽享受，特別在球場戶外空間規劃期間限定美食攤位進駐，讓球迷在熱血應援之餘，也能輕鬆品嚐在地優質美食。

    對於球場長期的攤商營運服務，體育局強調，未來將持續與統一球團積極合作，共創雙贏，未來的招商規劃將以完整賽季進行發包，並結合球團主題活動與球迷消費偏好，俾利潛在投標廠商規劃出更具在地特色攤商的營運提案，引進更多具備在地特色的店家，提升整體球場服務水準，與球迷共同打造最精彩的觀賽回憶。

    體育局長陳良乾表示，因應週末看球人潮，體育局這次特別邀請11家優質廠商參與設攤，多樣化的餐飲選擇不僅補足現場的服務缺口，更提升球場周邊熱鬧氣氛，讓球迷從進場前就能感受到濃厚的職棒賽事熱血氛圍。

    體育局表示，優化球迷的服務體驗一直是首要目標。為了確保今日進場的大量觀眾都能擁有便利的餐飲選擇，現場攤位動線規劃與攤位種類皆經過挑選，希望能創造一個結合體育賽事與休閒美食的優質環境，讓亞太棒球場不僅是競技殿堂，更是全家大小週末休憩的好去處。

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