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    首頁 > 生活

    桐花盛開「四月下雪了」花蓮吉安南華林業園區遊人如織

    2026/04/11 19:15 記者花孟璟／花蓮報導
    花蓮縣吉安鄉南華林業園區的桐花步道下起四月雪。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣吉安鄉南華林業園區的桐花步道下起四月雪。（記者花孟璟攝）

    林保署花蓮分署在吉安鄉南華工作站南華林業園區種植不少油桐樹，4月起桐花綻放、目前花開7成，和風吹來白色花瓣掉落有如下雪！吉安桐花季今天開鑼，現場連續2天舉辦桐花希柏市集及表演活動，吸引大批遊客賞花踏青。

    南華林業園區地點在吉安鄉干城車站旁邊，上世紀1960年代曾是木瓜林區的木材集散地，木材從哈崙鐵道經過多段索道運下山，再以卡車運到南華工作站的儲木池儲存，現在已轉型環境教育及林業文化、國產木材推廣的示範基地。

    園區內步道兩邊整排油桐樹4月進入花季，盛開的油桐花讓遊客手機拍個不停，還有小朋友在樹下以白色花瓣排出愛心！客委會、吉安鄉公所及林保署合辦桐花祭活動，今天起一連2天舉辦桐花市集，現場刷條碼就可兌換園遊券。一邊聽音樂一邊在桐花大道旁的市集區樹下野餐。

    吉安鄉長游淑貞說，桐花祭希柏市集明天還有一天，下午1點半將舉辦桐花祭「健康慢行繞桐林」活動，將沿著南華林業園區桐花林道，進入干城、南華聚落進行5公里的低碳健走，歡迎遊客參加。

    南華林業園區的桐花步道，兩邊種植油桐樹，四月起的桐花祭吸引滿滿人潮。（記者花孟璟攝）

    南華林業園區的桐花步道，兩邊種植油桐樹，四月起的桐花祭吸引滿滿人潮。（記者花孟璟攝）

    吉安鄉公所今天起在桐花祭現場舉辦希柏市集，賞花民眾在花樹下吃滿買滿。（記者花孟璟攝）

    吉安鄉公所今天起在桐花祭現場舉辦希柏市集，賞花民眾在花樹下吃滿買滿。（記者花孟璟攝）

    小朋友在樹下撿桐花排出愛心圖案。（記者花孟璟攝）

    小朋友在樹下撿桐花排出愛心圖案。（記者花孟璟攝）

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