Love媽咪！統一母親節公益活動 400親子「享溫馨」

在感恩、鮮花的橋段上，親子們相互擁抱，場面溫馨。（記者吳俊鋒攝）

迎接值得感恩的5月，統一企業社會福利慈善事業基金會今天結合10個贊助團體，共同舉辦「Love媽咪 啾愛妳」母親節公益活動，邀請台南、高雄地區家扶中心，以及偏鄉課輔班的新住民家庭參加，逾400名大小朋友同樂，享受溫馨的週休時光。

活動下午在南臺科大三連堂登場，規劃一系列的新住民特色攤位，還有闖關遊戲、親子體驗等，讓媽咪們回味原國籍的文化、美食、服飾，在歡樂中學習惜福、分享、感恩，並感受台灣社會的愛心與熱情。

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活動邀請基金會近2年贊助的台南、高雄地區家扶中心，以及偏鄉課輔班新住民家庭學童與母親逾400人參加，讓媽咪們暫時放下繁忙工作，放鬆身心，感受珍視與呵護，體驗專屬於自己的美好時光，場面溫馨。

統一社福慈善基金會總幹事凃忠正說，長期關懷偏鄉長輩與學童，贊助隔代教養、新住民、低收入戶等弱勢家庭，約佔總人數5成；而新台灣之子在文化、語言、生活、學習等都具挑戰性，更需要悉心扶持；母親節前夕，結合7家異業單位、共10個贊助團體舉辦公益活動，別具意義。

凃忠正指出，秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，與落實照顧弱勢族群公益政策，鼓勵同仁在工作之餘，投身服務，也請新住民家庭走到戶外，增添生活樂趣，並藉此拋磚引玉，喚起大眾多關懷辛苦的母親與學童。

今天的活動，基金會結合了集團統一企業、統一超商、統一證券等，並攜手南臺科大、高雄市珕濟關懷協會、億進寢具、諾貝爾眼科、台南市南臺老闆娘協會、南科贊美酒店、阿贊生醫等共同舉辦，帶領新台灣之子，感謝新住民媽咪們生活中無微不至地照顧。

統一基金會在南臺科大舉辦「love媽咪 啾愛妳」母親節公益活動，熱鬧開場。（記者吳俊鋒攝）

母親節公益活動安排精彩的表演節目。（記者吳俊鋒攝）

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