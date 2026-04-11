國際寵物日！狗狗春遊趣毛孩樂開懷 內湖寶湖狗運動公園5月啟用

台北市長蔣萬安（後排右三）與毛孩爸媽在在動物友善空間示意背板拍照打卡。（記者孫唯容攝）

響應國際寵物日，台北市政府今（11）日舉辦「狗狗春遊趣」活動，景勤狗活動區辦理飼主互動體驗活動，現場聚集超過百位爸媽帶著毛小孩一同挑戰4項趣味關卡，現場氣氛活絡。台北市長蔣萬安自稱是「狗派」養過柴犬、喜樂蒂、哈士奇，活動過程中與毛孩開心互動、交流。

蔣萬安與2隻導盲犬「索爾」Thor、「星爵」Quill一同體驗搭乘捷運，隨後轉乘公車來到景勤狗公園。蔣萬安表示，狗狗春遊趣活動已邁入第4年，一路上看到很多毛孩子，希望讓很多毛孩可以體驗搭乘大眾運輸的樂趣，也讓所有毛爸毛媽帶著孩子，享受搭乘友善的空間、環境。

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台北市動保處長陳英豪表示，目前北市共有22座狗公園，第23座狗公園已完工，內湖寶湖狗運動公園即將於5月份啟用，位於松山區的交五、交六公園，將規劃新的狗活動區，將分大型犬、小型犬兩區域，鄰近松山車站，希望未來在台北市區有更多遛狗、放電的選擇。

今日下午「狗狗春遊趣」活動，聚集超過100位毛孩爸媽與毛孩，挑戰完成毛孩禮儀大考驗、毛孩時光小旅行、翻出毛孩好習慣及毛孩飲食小偵探等闖關挑戰，現場提供拍立得活動紀念照片留影，在動物友善空間示意背板拍照打卡，還能領到精美寵物外出大禮包。

台北市長蔣萬安（右二）說，目前北市已有20條寵物友善公車路線，平日提供2班、假日4班，搭乘時不需要全程抱著毛孩，也不需關在籠內，讓整體乘車體驗更加便利。（記者孫唯容攝）

國際寵物日，民眾開心帶著毛孩搭乘公車。（記者孫唯容攝）

今日下午「狗狗春遊趣」活動，聚集超過100位毛爸媽與毛孩同樂。（記者孫唯容攝）

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