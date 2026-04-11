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    首頁 > 生活

    民眾對北市「見鼠率」有感 林亮君批市府處理消極

    2026/04/11 18:28 記者甘孟霖／台北報導
    林亮君批評，北市對鼠患處理過於消極，應加強宣導。（資料照）

    林亮君批評，北市對鼠患處理過於消極，應加強宣導。（資料照）

    不少台北市民對市區內「見鼠率有感」。市議員林亮君批評，市長蔣萬安面對鼠患過於消極，針對環保局投放老鼠藥應加強投藥前後通知，並強化民眾對老鼠藥的認識，以防家中毛孩誤食。也應該納入產業發展局、市場處等與餐飲業規範相關局處，才能針對容易招來鼠隻之場域進行有效管理與鼠類聯防。

    台北市今年一月爆發漢他病毒死亡案例，許多民眾都反映市區內老鼠數量變多。林亮君表示，漢他病毒案例爆出後，北市府僅召開一次跨局處府級會議，由副市長林奕華裁示要求市府各局處「每日」填表回報防鼠狀況。但這根本是治標不治本，拖垮公務員的業務量。

    林亮君說，環保局近幾月於公園、街坊巷弄間積極投藥，也提供老鼠藥供民眾前往里辦公室領取，但缺乏投藥前後通知、老鼠藥認識與宣導，恐對流浪動物及其他寵物造成不可挽回的悲劇，應更積極宣導老鼠藥相關知識與投藥時間通知，不要造成鼠沒滅到，反倒讓毛孩誤食的悲劇。

    她也說，有食物的地方就容易引來鼠隻，產發局、市場處、商業處都應該要加強連動，給予餐飲業者可靠的滅鼠方法，確保食品安全，也有效聯防鼠患，這才是更積極、更對症下藥的政策。

    環保局回應，有關鼠類陳情，2月時接獲258件，到3月剩下90件，約下降七成，其中約有10件為發現鼠屍，顯見各局處投藥作業有相關成果；而鼠類案件處理方式除了接獲衛生局疫情即快打投藥消毒、跨54局處聯防、增購老鼠餌劑等措施外，2月起即請轄區清潔隊協助針對接獲陳情案址周遭店家進行防鼠宣導，從源頭防治鼠害。

    針對投藥部分，以安全、隱蔽處所或以鼠餌站方式（透過相關告示提醒民眾）避免毛孩誤食；民眾端使用部分，除鼠餌劑外包裝及環保局官網有相關使用說明及提醒告示外，也製作相關宣導單張，請各轄區清隊協助宣導。

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