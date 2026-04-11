結合失智照護與藝術 1791文化藝術基金會台南揭幕

「台南市1791文化藝術基金會」，今日在成大國際會議廳舉行揭幕典禮。（1791文化藝術基金會提供）

由大台南熱蘭遮失智症協會理事長白明奇發起成立的「台南市1791文化藝術基金會」，今（11）日在成功大學國際會議廳舉行揭幕典禮，宣示以藝術文化推廣「IKIGAI（生活的意義）」理念，為台南人文關懷注入新動能。

白明奇長年投入失智症醫療與照護，2004年創立大台南熱蘭遮失智症協會，致力推動失智友善社會，不僅提升大眾認識，也建立社區支持系統，協助患者與家庭面對挑戰。多年來透過講座、博覽會與照護課程，串聯醫療與社會資源，讓照護從醫院延伸至家庭與社區。

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他表示，醫療能延長生命，但文化與藝術讓生命更有意義。「1791」取自IKIGAI諧音，象徵對人生價值與人文精神的重視。基金會未來將規劃音樂、繪畫、舞蹈等多元活動，鼓勵民眾思考「為何而活」，培養正向態度與文化素養。

基金會也將把藝術導入失智照護，透過感官刺激與參與式活動，有助延緩認知退化、穩定情緒並促進互動，讓失智者在熟悉氛圍中維持尊嚴與生活品質，同時也為照護者提供紓壓出口，改善照護關係。

未來，基金會將串聯醫療機構、學校與社區團體，推動「藝術Ｘ醫療Ｘ社會」跨域合作，讓文化融入日常，成為促進健康與幸福的重要力量。

揭幕典禮，包括學界與醫界代表共同見證，期待為台南打造更具溫度與包容力的城市，也為台灣開創人文照護新典範。

大台南熱蘭遮失智症協會理事長白明奇教授寫下生活的意義。（1791文化藝術基金會提供）

「台南1791文化藝術基金會」推動人文藝術新動能。（1791文化藝術基金會提供）

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