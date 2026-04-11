樂齡運動！第1屆馬公市長盃地板滾球賽開戰 望安、吉貝跨海參賽

馬公市第1屆市長盃地板滾球賽開賽，望安、吉貝跨海參賽，掀樂齡運動熱潮。（馬公市公所提供）

馬公市第1屆市長盃地板滾球賽今（11）日在東衛里集會所活動中心登場，來自馬公市及望安鄉、白沙鄉吉貝村共19支隊伍齊聚，部分隊伍跨海參賽，賽事增添交流意義，長者們也出門運動，樂齡健康一下。

馬公市長黃健忠說，地板滾球適合在社區推動，不受天候影響，長者在活動中心即可參與，對維持日常活動力有幫助。除了馬公在地隊伍，還有望安鄉及吉貝隊伍跨海參賽，讓活動多了交流的意義。未來將持續透過社區據點辦理相關活動，讓更多市民有機會接觸並參與。

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主辦單位說，地板滾球是1984年列入帕拉林匹克運動的正式項目，原本是協助重度肢體動作困難者設計的室內投擲競賽，強調穩定度與動作控制，需結合策略判斷。安全性高、參與門檻低，除了競技，也廣泛應用於高齡者活動及復健訓練。這次賽事採紅、藍兩隊對抗，以白色母球為基準計算得分，4局總成績決定勝負。比賽過程除了考驗選手穩定度與判斷能力，也增進隊伍間互動，提升參與樂趣。

澎湖縣政府縣政顧問吳南宏、澎湖縣議會副議長藍凱元、縣議員蘇陳綉色、莊光大、許國政、議長陳毓仁辦公室主任林寶伶、衛生福利部澎湖老人之家主任王語莉、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康、馬公市民代表吳武宗、前馬公市長葉竹林等人都到場為參賽隊伍加油打氣。

馬公市長黃健忠到場同樂。（馬公市公所提供）

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