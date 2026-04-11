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    首頁 > 生活

    澎湖靈糧福音中心落成 主恩滿溢

    2026/04/11 18:23 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖靈糧福音中心落成啟用。（馬公市公所提供）

    澎湖靈糧福音中心落成啟用。（馬公市公所提供）

    台北靈糧堂澎湖靈糧福音中心今（11）日舉行落成剪綵與獻堂感恩禮拜，澎湖縣副縣長林皆興、馬公市長黃健忠等人出席，與眾多牧者、會友共同見證、歡慶上帝的恩典與帶領。

    林皆興說，現場聽到的聖詩與禱告，正如同為陳光復縣長注入強大的生命力與祝福。他特別引用聖經教義，表達「只要相信，事情就一定會成就」的信念，相信在上帝的眷顧下，陳光復縣長能早日康復回到崗位，繼續帶領澎湖邁向未來。

    澎湖靈糧福音中心2012年由牧師羅維正伉儷受台北靈糧堂差派而成立，多年來致力傳揚福音，原聚會場地僅1層樓，容納不下上百會友。在許秀真女士及許多會友的努力下，從覓地、規劃到送件，篳路藍縷，終於在2023年動土奠基、2026年正式啟用。新會堂位於馬公市中衛段，佔地約560坪，為地上4層建物，可容納約300人，成為傳福音與牧養的重要基地。

    黃健忠說，福音中心的落成，對馬公市而言，不只是新增一處聚會空間，更是一個能長期提供陪伴與支持的在地據點。城市的發展不能只著重硬體建設，需要有穩定人心、連結社區的力量共同支撐。長期以來，民間與宗教團體在關懷服務與社區互動上持續投入，對於地方安定具有實質助益。福音中心的啟用，象徵這份力量在馬公持續累積，也讓在地服務有更穩定的落腳空間。

    澎湖靈糧福音中心剪綵落成。（馬公市公所提供）

    澎湖靈糧福音中心剪綵落成。（馬公市公所提供）

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