信眾朝聖搶看這一幕 「鎮南媽」穿橋遶境 台南運河百年首見

祀典大天后宮鎮南媽在安平漁人碼頭登船。（記者洪瑞琴攝）

適逢台南運河開通100週年，迎來百年難得一見的宗教盛事。祀典大天后宮今（11）日盛大舉辦「台南媽祖開運河100年世紀巡禮」，以水、陸並進方式展開祈福儀式，重現百年前熱鬧場景，意義非凡。

活動最大亮點是「鎮南媽」百年來首度搭船巡行運河，神尊搭船沿水路穿越橋梁而行，橋上與沿岸信眾夾道朝聖，場面熱烈。為確保安全與禮敬儀式，工作人員沿途提醒民眾，媽祖經過橋下時，橋中央應保持淨空，展現對神明的敬重。

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今日一早，「鎮南媽」自祀典大天后宮起駕，陸上遶境至安億橋行宮後，下午在安平漁人碼頭轉由立驛遊艇展開水路巡禮。隨行「開台聖王」鄭成功及大埔福德祠、油行尾福德爺、仁厚境福德祠等神祇，共同搭乘另1艘遊艇同行，在鉄南人龍舟隊、本淵寮朝興宮金獅隊與信眾陪伴下，形成水上護駕行列。

同時，陸路也有21間宮廟陣頭與信眾沿運河畔同步前進，水陸會師、聲勢浩大。隊伍最終在「運河星鑽」附近岸邊上岸後，「鎮南媽」再登神轎，與陸路隊伍會合，遶境返回祀典大天后宮安駕，締造百年來首度媽祖與開山郡王同行水路遶境的歷史時刻。

廟方指出，「鎮南媽」乘坐的神轎為百年古轎，別具歷史價值。回顧百年前運河開通盛典，此次是首度結合水陸巡禮，不僅象徵傳承與創新交會，也為台南宗教文化寫下新的一頁。

媽祖搭船巡行台南運河，水上護駕行列聲勢浩大。（記者洪瑞琴攝）

鎮南媽搭船巡行台南運河，華平橋上擠滿民眾朝聖。（記者洪瑞琴攝）

開山郡王及大埔福德祠、油行尾福德爺、仁厚境福德祠等神尊也同船巡行台南運河。（記者洪瑞琴攝）

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