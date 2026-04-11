為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    LINE照片過期超惱人！神網友分享「1妙招」搶救

    2026/04/11 19:35 即時新聞／綜合報導
    LINE是台灣人使用頻率最高的通訊軟體。（路透）

    LINE是台灣人使用頻率最高的通訊軟體。（路透）

    LINE是台灣人使用頻率最高的通訊軟體，不過有很多功能讓網友直呼非常不方便，尤其是照片過期後不可讀取，讓許多人非常困擾。對此，有網友分享1超實用方法，只要將過期照片按住並滑動，上面過期的警語就會消失，可以趁這時候截圖搶救回那張照片。

    一名網友在Threads抱怨，很多人都習慣用LINE傳生活照、截圖或工作照片，但30天後照片上就會顯示因為超過保存期限無法儲存，許多時候都只是想回頭看照片找個東西，才發現照片已經過期，讓網友直呼，「真的超難用煩死了」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「氣死，過期檔案都要重傳」、「超不想用LINE，但是沒辦法大家習慣了」、「超討厭LINE照片跟檔案過期，說要省空間又怎樣？我寧可手機容量快爆掉再自己過來刪我不要的檔案，幹嘛幫我決定自動刪除啊」、「難用要死，連備份都做不好，基本功能不顧搞一堆有的沒的服務」。

    對此，有網友分享解方，只要點開過期的照片，再按住顯示「驚嘆號」的照片滑動，上面過期的警語就會消失，只要趁這時候截圖就可以搶救回那張照片。不過照片的畫質無法保證跟原本一樣，且安卓用戶無法使用這個辦法。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播