LINE照片過期超惱人！神網友分享「1妙招」搶救

LINE是台灣人使用頻率最高的通訊軟體。（路透）

LINE是台灣人使用頻率最高的通訊軟體，不過有很多功能讓網友直呼非常不方便，尤其是照片過期後不可讀取，讓許多人非常困擾。對此，有網友分享1超實用方法，只要將過期照片按住並滑動，上面過期的警語就會消失，可以趁這時候截圖搶救回那張照片。

一名網友在Threads抱怨，很多人都習慣用LINE傳生活照、截圖或工作照片，但30天後照片上就會顯示因為超過保存期限無法儲存，許多時候都只是想回頭看照片找個東西，才發現照片已經過期，讓網友直呼，「真的超難用煩死了」。

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「氣死，過期檔案都要重傳」、「超不想用LINE，但是沒辦法大家習慣了」、「超討厭LINE照片跟檔案過期，說要省空間又怎樣？我寧可手機容量快爆掉再自己過來刪我不要的檔案，幹嘛幫我決定自動刪除啊」、「難用要死，連備份都做不好，基本功能不顧搞一堆有的沒的服務」。

對此，有網友分享解方，只要點開過期的照片，再按住顯示「驚嘆號」的照片滑動，上面過期的警語就會消失，只要趁這時候截圖就可以搶救回那張照片。不過照片的畫質無法保證跟原本一樣，且安卓用戶無法使用這個辦法。

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