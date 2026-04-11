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    首頁 > 生活

    高雄萌寵「嗷運會」開賽 短腿毛孩爆笑上演極速傳說

    2026/04/11 18:32 記者蔡清華／高雄報導
    專為短腿犬種量身打造的「短腿極速傳說」賽道。（高雄市動保處提供）

    專為短腿犬種量身打造的「短腿極速傳說」賽道。（高雄市動保處提供）

    高雄市岡山公園今（11）日迎來最具療癒力的「萌寵盛世」！2026高雄「好伴狗狗-驚奇狗嗷運會」登場，現場人潮與汪星人擠爆岡山公園，汪聲與笑聲此起彼落。

    活動限額百組，開放就秒殺，透過高互動性的嘉年華型態，將嚴肅的動保議題轉化為生活化的趣味體驗。

    動保處說，最受矚目的莫過於專為短腿犬種量身打造的「短腿極速傳說」，賽前別出心裁的「驗車」儀式更是笑料百出，在賽道入口特別設置了「35cm限高拱門」，一隻隻底盤極低的柯基與臘腸犬，自信滿滿地挺著圓滾滾的肚子「滑」過桿下，軟Q萌樣笑翻全場。

    現場更發生了令人噴飯的插曲，一隻熱情的長腿米克斯試圖「挑戰限高」，結果瞬間卡在拱門中動彈不得，滿臉困惑的表情與細長四肢的對比，讓在場民眾哄堂大笑。此外，「最像主人獎」與「奧斯卡戲精賞」則考驗著飼主與毛孩的默契與表演欲，透過鏡頭捕捉那些神韻同步、演技浮誇的瞬間，充分展現了生命多樣性的迷人之處。

    「驚奇狗嗷運會」為期兩日，明（12）日持續在岡山公園熱烈進行，現場除了緊張刺激的決賽，還有集結各類寵物友善商品的「好伴市集」，活動時程與賽事精彩回顧，請上「高雄市動物保護處」官方臉書粉絲專頁查詢。

    「最像主人獎」與「奧斯卡戲精賞」則考驗著飼主與毛孩的默契與表演欲。（高雄市動保處提供）

    「最像主人獎」與「奧斯卡戲精賞」則考驗著飼主與毛孩的默契與表演欲。（高雄市動保處提供）

    「驚奇狗嗷運會」狗狗獎杯。（高雄市動保處提供）

    「驚奇狗嗷運會」狗狗獎杯。（高雄市動保處提供）

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